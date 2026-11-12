हर शेयर पर ₹150 डिविडेंड देने का ऐलान, 18 नवंबर है रिकॉर्ड डेट
मुख्य बातें
- कंपनी हर शेयर पर ₹150 का डिविडेंड देने जा रही है
- इसके लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 18 नवंबर 2026 को तय की गई है
- बता दें कि डिविडेंड की घोषणा के बावजूद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली
- गुरुवार को शेयर करीब 13% तक टूटकर बंद हुआ
Page Industries Dividend: इनरवियर और एथलीजर कपड़े बनाने वाली कंपनी पेज इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने गुरुवार, 12 नवंबर को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी हर शेयर पर ₹150 का डिविडेंड देने जा रही है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 18 नवंबर 2026 को तय की गई है। बता दें कि डिविडेंड की घोषणा के बावजूद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार को शेयर करीब 13% तक टूटकर बंद हुआ। कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजों में मुनाफे और बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद बढ़ती लागत ने निवेशकों को निराश किया।
हर शेयर पर मिलेगा ₹150 का डिविडेंड
पेज इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने हर इक्विटी शेयर पर ₹150 का डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने इसकी जानकारी बीएसई में दाखिल अपनी फाइलिंग के जरिए दी है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के पात्र शेयर होंगे, उन्हें हर शेयर पर ₹150 का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी के इस ऐलान से शेयरधारकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
18 नवंबर है डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट
कंपनी ने डिविडेंड के लिए बुधवार, 18 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तारीख के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन निवेशकों को डिविडेंड का फायदा मिलेगा। वहीं, मंगलवार, 17 नवंबर 2026 डिविडेंड के लिए पात्र बनने की आखिरी तारीख होगी। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अंतरिम डिविडेंड का भुगतान 11 दिसंबर 2026 या उससे पहले कर दिया जाएगा। ऐसे में डिविडेंड का फायदा उठाने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए रिकॉर्ड डेट और भुगतान की तारीख अहम है।
Q2 में कंपनी का मुनाफा 4% बढ़ा
पेज इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर करीब 4% की बढ़ोतरी के साथ ₹202.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब ₹195 करोड़ था। वहीं, कंपनी का नेट रेवेन्यू 11.5% बढ़कर ₹1,439 करोड़ हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह करीब ₹1,291 करोड़ था। कंपनी की बिक्री की मात्रा यानी सेल्स वॉल्यूम में भी 5.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
एबिटा बढ़ा, लेकिन लागत ने बढ़ाई चिंता
कंपनी का एबिटा भी सालाना आधार पर 7.4% बढ़कर ₹300 करोड़ पर पहुंच गया। हालांकि, कंपनी का एबिटा मार्जिन 20.8% रहा। दूसरी तरफ, कंपनी का कुल खर्च करीब 15% बढ़कर ₹1,131 करोड़ हो गया। यही बढ़ती लागत कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी के बावजूद खर्च तेजी से बढ़ने के कारण कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। बाजार में निवेशकों की निराशा की एक बड़ी वजह इसे माना जा रहा है।
शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट
डिविडेंड के ऐलान और तिमाही नतीजों के बाद भी पेज इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। गुरुवार, 12 नवंबर को बीएसई पर कंपनी का शेयर 13% गिरकर ₹32,059.50 पर बंद हुआ। इस गिरावट के बाद कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹35,758.76 करोड़ रह गया। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 9.68% की गिरावट आई है। वहीं, एक महीने में शेयर 12.61% और पिछले एक साल में 21.28% टूट चुका है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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