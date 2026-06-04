आज नहीं खरीदा तो चूक जाएंगे मौका! RIL, HDFC समेत ये 16 स्टॉक बांटेंगे डिविडेंड, ये रही पूरी लिस्ट

रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC AMC, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 16 कंपनियां 5 जून को एक्स-डिविडेंड होने जा रही हैं। SEBI के T+1 नियम के तहत निवेशकों के पास इन शेयरों को खरीदने का आखिरी मौका आज है। HDFC AMC ₹54 प्रति शेयर का सबसे बड़ा डिविडेंड दे रही है, जबकि RIL ₹6 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड घोषित कर चुकी है।

शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए डिविडेंड किसी बोनस से कम नहीं होता। अगर आप भी ऐसे निवेशक हैं, जो शेयरों से नियमित कमाई करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), HDFC AMC, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कुल 16 कंपनियां अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने जा रही हैं। इन कंपनियों के लिए 5 जून रिकॉर्ड डेट तय की गई है, यानी निवेशकों के पास इन शेयरों को खरीदने का आखिरी मौका आज है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

SEBI के T+1 सेटलमेंट नियम के अनुसार किसी भी निवेशक को रिकॉर्ड डेट से कम से कम एक ट्रेडिंग दिन पहले शेयर खरीदना जरूरी होता है, तभी वह निवेशक कंपनी के डिविडेंड का पात्र बनता है। ऐसे में जो निवेशक 5 जून के डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें आज ही संबंधित शेयर खरीदने होंगे।

इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 6 रुपये का अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। रिलायंस पिछले 25 सालों में 28 बार डिविडेंड दे चुकी है, जो कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। हालांकि, इसका डिविडेंड यील्ड फिलहाल लगभग 0.42% है।

वहीं, इस बार सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) है। कंपनी अपने निवेशकों को प्रति शेयर 54 रुपये का अंतिम डिविडेंड देने जा रही है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8.50 रुपये प्रति शेयर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 1.20 रुपये प्रति शेयर और BEML ने 2.30 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड घोषित किया है।

फार्मा सेक्टर की बड़ी कंपनी शिप्ला (Cipla) भी अपने निवेशकों को 13 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। वहीं, ICICI प्रूडंशियल लाइफ इंश्योरेंस (Prudential Life Insurance) ने 1.65 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड घोषित किया है। एनर्जी सेक्टर की कंपनी JSW एनर्जी भी 2 रुपये प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड देने जा रही है।

क्रमांक कंपनी का नाम डिविडेंड का प्रकार डिविडेंड (प्रति शेयर) 1 HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी अंतिम (Final) डिविडेंड ₹54.00 2 सिप्ला (Cipla) अंतिम (Final) डिविडेंड ₹13.00 3 बैंक ऑफ बड़ौदा अंतिम (Final) डिविडेंड ₹8.50 4 जागरण प्रकाशन अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹7.00 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज अंतिम (Final) डिविडेंड ₹6.00 6 पोन्नी शुगर्स अंतिम (Final) डिविडेंड ₹5.00 7 जागरण प्रकाशन विशेष (Special) डिविडेंड ₹3.00 8 आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज अंतिम (Final) डिविडेंड ₹2.50 9 बीईएमएल (BEML) अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹2.30 10 जेएसडब्ल्यू एनर्जी अंतिम (Final) डिविडेंड ₹2.00 11 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अंतिम (Final) डिविडेंड ₹1.65 12 बैंक ऑफ महाराष्ट्र अंतिम (Final) डिविडेंड ₹1.20 13 एमकेवेंचर्स कैपिटल अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹0.25 14 माहिक्रा केमिकल्स अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹0.15 15 क्यूगो फाइनेंस (QGO Finance) अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹0.15 16 वर्टोज (Vertoz) अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹0.10 17 स्पेसनेट एंटरप्राइजेज अंतरिम (Interim) डिविडेंड ₹0.01 कुल — — ₹106.81

इसके अलावा Archean Chemical Industries, Jagran Prakashan, Ponni Sugars, Mahickra Chemicals, MKVentures Capital, QGO Finance, Spacenet Enterprises और Vertoz जैसी कंपनियां भी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का लाभ देने वाली हैं। खास बात यह है कि Jagran Prakashan ने कुल 10 रुपये प्रति शेयर (3 रुपये स्पेशल और 7 रुपये अंतरिम डिविडेंड) देने का ऐलान किया है।

टॉप-5 सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनियां रैंक कंपनी डिविडेंड 1 HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ₹54 2 सिप्ला ₹13 3 बैंक ऑफ बड़ौदा ₹8.50 4 जागरण प्रकाशन ₹7 5 रिलायंस इंडस्ट्रीज ₹6

एक्सपर्ट का कहना है कि केवल डिविडेंड पाने के लिए किसी शेयर में निवेश करने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को भी समझना जरूरी है। कई बार निवेशक सिर्फ डिविडेंड के लालच में शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में शेयर की कीमत में गिरावट उनके प्रॉफिट को कम कर देती है।