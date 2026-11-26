टाटा ग्रुप में बढ़ा विवाद, चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देगा टाटा ट्रस्ट
मुख्य बातें
- टाटा ट्रस्ट के 5 में से तीन ट्रस्टियों ने कानूनी कार्रवाई के पक्ष में वोट दिया है
- इनमें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल टाटा और भास्कर भट्ट शामिल हैं
- 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया था
टाटा ग्रुप में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदलने जा रहा है। टाटा ट्रस्ट के बहुमत ट्रस्टियों ने टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के पक्ष में मतदान किया है। चंद्रशेखरन को पांच साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।
CNBC-TV18 ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि टाटा ट्रस्ट के 5 में से तीन ट्रस्टियों ने कानूनी कार्रवाई के पक्ष में वोट दिया। इनमें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल टाटा और भास्कर भट्ट शामिल हैं। वहीं, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
नोएल टाटा की आपत्ति को टाटा संस ने दरकिनार कर दिया था
दरअसल, 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले पर नोएल टाटा ने आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद बोर्ड ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए चंद्रशेखरन के पांच साल के नए कार्यकाल को मंजूरी दे दी थी।
टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66% हिस्सेदारी
टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके बावजूद बोर्ड की ओर से बहुमत शेयरधारकों की राय के खिलाफ फैसला लिए जाने से विवाद गहरा गया। ट्रस्ट पहले ही चंद्रशेखरन के एक्सटेंशन को गैरकानूनी बता चुका है। दोनों पक्षों ने इस मामले में बड़े वकीलों की सेवाएं भी ली हैं।
टकराव का असर टाटा ग्रुप पर पड़ेगा
टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के बीच बढ़ते टकराव का असर करीब 160 साल पुराने टाटा ग्रुप के कारोबार और रणनीतिक फैसलों पर पड़ सकता है। समूह के कई अहम फैसलों के लिए दोनों पक्षों के बीच सहमति जरूरी है। ऐसे में लंबे समय तक विवाद जारी रहने से बोर्ड की मंजूरी, निवेश योजनाओं और भविष्य की कारोबारी रणनीति में देरी हो सकती है।
टाटा ग्रुप के तहत जगुआर लैंड रोवर, एयर इंडिया, ताज होटल्स और टेटली जैसे बड़े ब्रांड आते हैं। इसके अलावा भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भी समूह की बड़ी भूमिका है।
टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर भी टकराव
टाटा ग्रुप में विवाद की एक बड़ी वजह टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को टॉप-टियर शैडो लेंडर की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी के तहत कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। टाटा संस ने लिस्टिंग से छूट मांगी थी, लेकिन RBI ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की। इस महीने भी केंद्रीय बैंक ने कंपनी से शेयर बाजार में लिस्टिंग की जरूरत दोहराई है।
हालांकि, टाटा ट्रस्ट लिस्टिंग के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि शेयर बाजार में लिस्ट होने से टाटा संस पर नियामकीय और बाजार का दबाव बढ़ेगा। साथ ही कंपनी को संभावित होस्टाइल टेकओवर का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति और टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट और कंपनी के बोर्ड के बीच टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें