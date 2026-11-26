मुख्य बातें

टाटा ग्रुप में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदलने जा रहा है। टाटा ट्रस्ट के बहुमत ट्रस्टियों ने टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के पक्ष में मतदान किया है। चंद्रशेखरन को पांच साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।

CNBC-TV18 ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि टाटा ट्रस्ट के 5 में से तीन ट्रस्टियों ने कानूनी कार्रवाई के पक्ष में वोट दिया। इनमें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, उनके बेटे नेविल टाटा और भास्कर भट्ट शामिल हैं। वहीं, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।

नोएल टाटा की आपत्ति को टाटा संस ने दरकिनार कर दिया था दरअसल, 17 सितंबर को टाटा संस के बोर्ड की बैठक में चंद्रशेखरन को दोबारा चेयरमैन बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले पर नोएल टाटा ने आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद बोर्ड ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए चंद्रशेखरन के पांच साल के नए कार्यकाल को मंजूरी दे दी थी।

टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके बावजूद बोर्ड की ओर से बहुमत शेयरधारकों की राय के खिलाफ फैसला लिए जाने से विवाद गहरा गया। ट्रस्ट पहले ही चंद्रशेखरन के एक्सटेंशन को गैरकानूनी बता चुका है। दोनों पक्षों ने इस मामले में बड़े वकीलों की सेवाएं भी ली हैं।

टकराव का असर टाटा ग्रुप पर पड़ेगा टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के बीच बढ़ते टकराव का असर करीब 160 साल पुराने टाटा ग्रुप के कारोबार और रणनीतिक फैसलों पर पड़ सकता है। समूह के कई अहम फैसलों के लिए दोनों पक्षों के बीच सहमति जरूरी है। ऐसे में लंबे समय तक विवाद जारी रहने से बोर्ड की मंजूरी, निवेश योजनाओं और भविष्य की कारोबारी रणनीति में देरी हो सकती है।

टाटा ग्रुप के तहत जगुआर लैंड रोवर, एयर इंडिया, ताज होटल्स और टेटली जैसे बड़े ब्रांड आते हैं। इसके अलावा भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भी समूह की बड़ी भूमिका है।

टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर भी टकराव टाटा ग्रुप में विवाद की एक बड़ी वजह टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग भी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को टॉप-टियर शैडो लेंडर की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी के तहत कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। टाटा संस ने लिस्टिंग से छूट मांगी थी, लेकिन RBI ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की। इस महीने भी केंद्रीय बैंक ने कंपनी से शेयर बाजार में लिस्टिंग की जरूरत दोहराई है।