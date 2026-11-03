Disney 20% खर्च बचाने के लिए फिर करने जा रही बड़े पैमाने पर छंटनी
मुख्य बातें
- Disney Layoffs: वॉल्ट डिज्नी ने अपने कुछ मैनेजर्स से सालाना खर्च में 20 पर्सेंट तक कटौती करने की योजना बनाने को कहा है
- नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, पैरामाउंट और वॉर्नर ब्रदर्स जैसे बड़े एंटरटेनमेंट ग्रुप भी कर्मचारियों की संख्या घटाने जैसे कदम उठा चुके हैं
दुनिया की दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी वॉल्ट डिज्नी (Walt Disney) एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने कुछ मैनेजर्स से सालाना खर्च में 20 पर्सेंट तक कटौती करने की योजना बनाने को कहा है। इस टार्गेट को हासिल करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी के साथ दूसरे खर्चों में भी कमी की जा सकती है।
रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी का असर डिज्नी के कई कारोबार पर पड़ सकता है। इनमें थीम पार्क, टेलीविजन नेटवर्क और फिल्म स्टूडियो शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के सभी डिपॉर्टमेंट में एक समान कटौती नहीं होगी। कुछ खास विभागों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है।
छंटनी से बचाए गए पैसे का कहां होगा इस्तेमाल?
डिज्नी के एग्जीक्यूटिव जोश डी'अमारो खर्च में कटौती से बचने वाली रकम का कुछ हिस्सा कंपनी के दूसरे बिजनेस में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इस रकम का इस्तेमाल फिल्म और टेलीविजन कंटेंट तैयार करने, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने और थीम पार्क व क्रूज शिप कारोबार के विस्तार में किया जा सकता है।
कंपनी का यह कदम चालू वित्त वर्ष में एडजस्टेड अर्निंग प्रति शेयर (EPS) में डबल डिजिट की ग्रोथ हासिल करने के लक्ष्य से भी जुड़ा है। हालांकि, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर डिज्नी के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पहले भी हजारों कर्मचारियों की कर चुकी है छंटनी
डिज्नी पिछले कुछ वर्षों से लगातार खर्च घटाने और कंपनी में बदलाव करने में जुटी है। कंपनी पहले ही अरबों डॉलर की लागत कम कर चुकी है और अपने अलग-अलग विभागों से हजारों कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है।
इससे पहले ABC, Pixar, ESPN, फिल्म स्टूडियो और एक्सपीरियंस यूनिट सहित कंपनी के कई प्रमुख विभागों में कर्मचारियों की नौकरियां गई थीं। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक डिज्नी के दुनियाभर में करीब 2.31 लाख कर्मचारी थे। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी डिज्नी के टेलीविजन, लीगल और ग्लोबल अफेयर्स विभागों में संभावित संगठनात्मक बदलावों की रिपोर्ट दी थी।
मीडिया इंडस्ट्री में बढ़ रही छंटनी
डिज्नी का यह कदम पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जारी बदलावों को भी दिखाता है। नेटफ्लिक्स, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, पैरामाउंट और वॉर्नर ब्रदर्स जैसे बड़े एंटरटेनमेंट ग्रुप भी कर्मचारियों की संख्या घटाने जैसे कदम उठा चुके हैं।
दरअसल, पारंपरिक टेलीविजन कारोबार में लगातार गिरावट आ रही है। वहीं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नए ग्राहकों के जुड़ने की रफ्तार भी धीमी हुई है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और Apple व Amazon जैसी टेक कंपनियों से भी एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कड़ी टक्कर मिल रही है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें