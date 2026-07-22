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अरबों की कमाई, फिर भी इस कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला; आखिर क्यों चली कैंची?

By Sarveshwar Pathak
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • Disney ने एक बार फिर अपने एंटरटेनमेंट कारोबार में बड़े स्तर पर छंटनी की है
  • कंपनी ने Pixar, ESPN, नेशनल ज्योग्राफिक, डिज्नी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और अन्य डिवीजनों से सैकड़ों कर्मचारियों को हटाया है
  • दिलचस्प बात यह है कि ये कदम Pixar की हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता के बावजूद उठाया गया है
अरबों की कमाई, फिर भी इस कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला; आखिर क्यों चली कैंची?

दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में शामिल वॉल्ट डिज्नी (Disney) ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपने कई प्रमुख बिजनेस डिवीजनों से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का फैसला लिया है। इस छंटनी का असर पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज (Pixar Animation Studios), ESPN, नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic), डिज्नी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Disney Entertainment Television), फिल्म स्टूडियो और कॉर्पोरेट टीमों तक पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पिक्सर (Pixar) की फिल्मों ने हाल के महीनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। इसके बावजूद कंपनी लागत कम करने और अपने कारोबार को ज्यादा कुशल बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है।

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रिपोर्ट के अनुसार, पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज (Pixar Animation Studios) इस छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि यहां 116 से 150 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, जो स्टूडियो की कुल वर्कफोर्स का 10% से भी कम है। इनमें ज्यादातर कर्मचारी प्रोडक्शन और ऑपरेशनल टीमों से जुड़े हैं। डिज्नी अब पहले की तुलना में कम फिल्में बनाने और केवल बड़े थिएटर रिलीज वाले प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी का मानना है कि कम बजट और बेहतर योजना के साथ ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।

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वहीं, ESPN में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि NFL नेटवर्क (NFL Network) के कुछ कारोबार के एकीकरण के बाद कई पदों की जरूरत नहीं रही। इसी तरह नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic) भी इस बार की छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित टीवी नेटवर्क्स में शामिल है। कंपनी का कहना है कि बदलते मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती डिमांड को देखते हुए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पिक्सर (Pixar) का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। हाल ही में रिलीज हुई Toy Story 5 और नई एनिमेटेड फिल्म Hoppers ने मिलकर वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की कमाई की है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद डिज्नी भविष्य की फिल्मों के लिए लागत कंट्रोल रखने और कम लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की रणनीति अपना रहा है।

दरअसल, यह छंटनी कोई एक बार का कदम नहीं है। पिछले एक साल से डिज्नी लगातार अपने कारोबार में बदलाव कर रहा है। जनवरी 2026 में कंपनी ने अपने मार्केटिंग विभाग का पुनर्गठन किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की गई थी, जिसमें मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, टेलीविजन, ESPN और कॉर्पोरेट टीमों के कर्मचारी शामिल थे। अब नई छंटनी के साथ कंपनी यह संकेत दे रही है कि वह आने वाले समय में एक लीन (Lean) और अधिक लाभदायक बिजनेस मॉडल अपनाना चाहती है।

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एक्सपर्ट का मानना है कि आज मनोरंजन उद्योग तेजी से बदल रहा है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बदलती दर्शकों की पसंद और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बड़ी कंपनियां अपने खर्चों पर सख्ती से कंट्रोल कर रही हैं। डिज्नी भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपनी संगठनात्मक संरचना को सरल बना रही है। हालांकि, इससे कर्मचारियों की नौकरी पर असर जरूर पड़ रहा है, लेकिन कंपनी का दावा है कि यह कदम भविष्य में कारोबार को और मजबूत तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उठाया गया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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