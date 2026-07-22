अरबों की कमाई, फिर भी इस कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला; आखिर क्यों चली कैंची?

दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में शामिल वॉल्ट डिज्नी (Disney) ने एक बार फिर बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने अपने कई प्रमुख बिजनेस डिवीजनों से सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने का फैसला लिया है। इस छंटनी का असर पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज (Pixar Animation Studios), ESPN, नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic), डिज्नी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Disney Entertainment Television), फिल्म स्टूडियो और कॉर्पोरेट टीमों तक पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पिक्सर (Pixar) की फिल्मों ने हाल के महीनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। इसके बावजूद कंपनी लागत कम करने और अपने कारोबार को ज्यादा कुशल बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज (Pixar Animation Studios) इस छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। माना जा रहा है कि यहां 116 से 150 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है, जो स्टूडियो की कुल वर्कफोर्स का 10% से भी कम है। इनमें ज्यादातर कर्मचारी प्रोडक्शन और ऑपरेशनल टीमों से जुड़े हैं। डिज्नी अब पहले की तुलना में कम फिल्में बनाने और केवल बड़े थिएटर रिलीज वाले प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी का मानना है कि कम बजट और बेहतर योजना के साथ ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है।

वहीं, ESPN में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि NFL नेटवर्क (NFL Network) के कुछ कारोबार के एकीकरण के बाद कई पदों की जरूरत नहीं रही। इसी तरह नेशनल ज्योग्राफिक (National Geographic) भी इस बार की छंटनी से सबसे ज्यादा प्रभावित टीवी नेटवर्क्स में शामिल है। कंपनी का कहना है कि बदलते मनोरंजन उद्योग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती डिमांड को देखते हुए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है।

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पिक्सर (Pixar) का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। हाल ही में रिलीज हुई Toy Story 5 और नई एनिमेटेड फिल्म Hoppers ने मिलकर वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब डॉलर (करीब 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की कमाई की है। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद डिज्नी भविष्य की फिल्मों के लिए लागत कंट्रोल रखने और कम लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने की रणनीति अपना रहा है।

दरअसल, यह छंटनी कोई एक बार का कदम नहीं है। पिछले एक साल से डिज्नी लगातार अपने कारोबार में बदलाव कर रहा है। जनवरी 2026 में कंपनी ने अपने मार्केटिंग विभाग का पुनर्गठन किया था। इसके बाद अप्रैल 2026 में करीब 1,000 कर्मचारियों की छंटनी की गई थी, जिसमें मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, टेलीविजन, ESPN और कॉर्पोरेट टीमों के कर्मचारी शामिल थे। अब नई छंटनी के साथ कंपनी यह संकेत दे रही है कि वह आने वाले समय में एक लीन (Lean) और अधिक लाभदायक बिजनेस मॉडल अपनाना चाहती है।