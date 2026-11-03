इस कंपनी से जा सकती है हजारों कर्मचारियों की नौकरी, 20% खर्च कम करने की तैयारी

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Disney Layoffs: दुनिया की दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनियों में शामिल Walt Disney एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है। कंपनी हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म करने पर विचार कर रही है। इसकी वजह कारोबार पर बढ़ता लागत का दबाव और मुनाफे को बेहतर बनाने की कोशिश बताई जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Disney ने कुछ मैनेजर्स से सालाना खर्च में करीब 20% तक कटौती करने के तरीके तलाशने को कहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इस संभावित फैसले से कितने कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। CEO Josh D’Amaro के नेतृत्व में कंपनी अपने कारोबार का नए सिरे से आकलन कर रही है। इस कवायद का मकसद खर्च घटाने के साथ-साथ उन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है, जहां कंपनी को भविष्य में ग्रोथ की उम्मीद है।

क्यों होगी हजारों कर्मचारियों की छंटनी?

Disney के सामने इस समय कई चुनौतियां हैं। एक तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म कारोबार और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। कंपनी के सामने खर्च कम करने की जरूरत बढ़ने की कुछ बड़ी वजहें हैं।



AI का बढ़ता इस्तेमाल:- एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI के बढ़ते इस्तेमाल से काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के जरिए लागत घटाने के विकल्प तलाश रही हैं।



एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में AI के बढ़ते इस्तेमाल से काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है। कंपनियां नई टेक्नोलॉजी के जरिए लागत घटाने के विकल्प तलाश रही हैं। फिल्मों का कमजोर प्रदर्शन:- बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने से फिल्म कारोबार पर दबाव बढ़ सकता है।



बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने से फिल्म कारोबार पर दबाव बढ़ सकता है। स्ट्रीमिंग में प्रतिस्पर्धा:- Netflix जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मुकाबले में कंटेंट और टेक्नोलॉजी पर लगातार निवेश करना पड़ रहा है।



Netflix जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मुकाबले में कंटेंट और टेक्नोलॉजी पर लगातार निवेश करना पड़ रहा है। थीम पार्क कारोबार में सुस्ती:- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में थीम पार्क आने वाले लोगों की संख्या में धीमी रफ्तार भी कंपनी के लिए चुनौती बनी हुई है।

ब्लूमबर्ग (Bloomberg) की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित खर्च कटौती का असर Disney के अलग-अलग बिजनेस डिवीजन पर अलग-अलग हो सकता है। कुछ विभागों में कटौती का प्रभाव ज्यादा रहने की आशंका है।

20% खर्च घटाने के बाद कहां होगा निवेश?

Disney सिर्फ खर्च कम करने पर ही ध्यान नहीं दे रही है। कंपनी इस बचत का एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अहम माने जाने वाले कारोबारों में दोबारा लगाने की योजना बना रही है। इनमें फिल्म और टेलीविजन कंटेंट, टेक्नोलॉजी, थीम पार्क और क्रूज शिप कारोबार शामिल हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने खर्च के ढांचे को बदलना चाहती है। जिन क्षेत्रों में लागत ज्यादा है या कारोबार की प्राथमिकता बदल रही है, वहां कटौती हो सकती है। वहीं, ग्रोथ की संभावना वाले क्षेत्रों में निवेश जारी रखने या बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि 20% बचत का लक्ष्य किन-किन विभागों पर लागू होगा और इसे हासिल करने के लिए कितने कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी।

Disney में पहले भी हो चुकी है बड़ी छंटनी

Disney में कर्मचारियों की छंटनी का यह पहला मामला नहीं है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से अपने खर्च को नियंत्रित करने और ऑपरेशन को ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने सितंबर 2026 में ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी डिवीजन में कुछ 100 कर्मचारियों की छंटनी की थी। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी करीब 1,000 पद खत्म किए गए थे। साल 2025 में भी कंपनी ने कई सौ कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था।

हालांकि, कंपनी का सबसे बड़ा छंटनी अभियान 2023 में देखने को मिला था। उस समय पूर्व CEO Bob Iger के नेतृत्व में Disney ने करीब 7,000 नौकरियां खत्म की थीं। यह फैसला कंपनी की उस योजना का हिस्सा था, जिसके तहत कुल खर्च में 5.5 अरब डॉलर की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया था।

Disney में कितने कर्मचारी करते हैं काम?

वित्त वर्ष 2025 के अंत तक Disney में करीब 2,31,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। संभावित नई छंटनी से इनमें से कितने लोगों की नौकरी प्रभावित होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी ने भी अब तक छंटनी की संख्या या इसकी समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। इसलिए फिलहाल हजारों कर्मचारियों की नौकरी जाने की खबर को संभावित योजना के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

Netflix और वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी में भी छंटनी

मनोरंजन इंडस्ट्री में खर्च घटाने का दबाव सिर्फ Disney तक सीमित नहीं है। दूसरी बड़ी मीडिया और स्ट्रीमिंग कंपनियां भी अपने कारोबार को नए सिरे से व्यवस्थित कर रही हैं। Netflix और Skydance, जिसने इस साल की शुरुआत में Warner Bros Discovery का अधिग्रहण किया था, ने भी कर्मचारियों की संख्या कम करने जैसे कदम उठाए हैं। स्ट्रीमिंग कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कंटेंट बनाने की लागत और टेक्नोलॉजी पर निवेश के कारण कंपनियां मुनाफे पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ऐसे में Disney की संभावित छंटनी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चल रहे इसी बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है।