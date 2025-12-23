बेहद ही खराब रही इस मेनबोर्ड IPO की लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशकों को झटका
KSH International IPO Listing: केएसएच इंटरनेशनल के शेयर मंगलवार को शेयर बाजार में डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए। जैसा कि बाजार में पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर ₹370 प्रति शेयर पर खुले, जो कि इसके अपर प्राइस बैंड ₹384 से करीब ₹14 या 3.65 फीसदी कम है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर पर दबाव बना रहा और कारोबार के दौरान यह और फिसलकर बीएसई पर ₹355.65 और एनएसई पर ₹356.15 के इंट्रा-डे लो तक पहुंच गया। कुल मिलाकर, लिस्टिंग ने उन निवेशकों को थोड़ा निराश किया, जो मजबूत शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे।
क्या है डिटेल
केएसएच इंटरनेशनल का आईपीओ कुल ₹644.4 करोड़ का था, जिसे निवेशकों से केवल 83 फीसदी सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी मैग्नेट वाइंडिंग वायर बनाती है और इसका प्राइस बैंड ₹365 से ₹384 प्रति शेयर तय किया गया था। कमजोर सब्सक्रिप्शन के चलते कंपनी को आईपीओ का साइज घटाना पड़ा। पहले यह इश्यू ₹710 करोड़ का था, लेकिन बाद में इसे कम करके ₹644.4 करोड़ कर दिया गया। लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹2,506.96 करोड़ रहा।
कंपनी का कारोबार
पुणे की इस कंपनी ने आईपीओ से जुटाई गई फ्रेश इश्यू की रकम को अलग-अलग जरूरतों में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। कंपनी करीब ₹226 करोड़ का इस्तेमाल अपने पुराने कर्ज को चुकाने में करेगी, जिससे बैलेंस शीट पर बोझ कम होगा और ब्याज खर्च में भी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा विस्तार योजनाओं पर भी खासा फोकस रखा गया है। कंपनी ₹87 करोड़ की राशि सुपा स्थित प्लांट और चाकन की यूनिट-2 में नई मशीनरी की खरीद और उसकी इंस्टॉलेशन पर खर्च करेगी, ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी सुपा यूनिट में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर ₹8.8 करोड़ निवेश करेगी। इससे बिजली खर्च में कमी आने के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिलेगा। आईपीओ से बची हुई राशि, जो करीब ₹76.9 करोड़ तक हो सकती है, का इस्तेमाल कंपनी सामान्य कॉरपोरेट जरूरतों जैसे वर्किंग कैपिटल, प्रशासनिक खर्च और भविष्य की कारोबारी योजनाओं के लिए करेगी।