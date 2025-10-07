Discount Listing Glottis IPO list on 87 rupees 34 percent down on debut day IPO ने कराया तगड़ा नुकसान, पहले ही दिन निवेशकों को झटका, ₹87 पर आ गया शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Discount Listing Glottis IPO list on 87 rupees 34 percent down on debut day

IPO ने कराया तगड़ा नुकसान, पहले ही दिन निवेशकों को झटका, ₹87 पर आ गया शेयर

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 01:53 PM
Glottis IPO: लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी ग्लॉटिस लिमिटेड ने मंगलवार को शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत की। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग ₹87 प्रति शेयर पर हुई, जो इसके IPO प्राइस ₹129 से करीब 33% नीचे रही। ₹307 करोड़ के इस IPO में ₹160 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹147 करोड़ का ऑफर फॉर सेल शामिल था। इश्यू को कुल 2.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी जुटाई गई राशि से 150 कमर्शियल वाहनों और 1,000 कंटेनर्स की खरीद करेगी ताकि लीज पर निर्भरता घटाई जा सके और परिचालन दक्षता बढ़े।

क्या है डिटेल

ग्लॉटिस लिमिटेड का तीन दिवसीय इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) ₹307 करोड़ का था। इसमें ₹160 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹147 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था। कंपनी ने इश्यू प्राइस बैंड ₹120 से ₹129 प्रति शेयर निर्धारित किया था।

कंपनी की सब्सक्रिप्शन स्थिति

IPO को निवेशकों की ओर से मध्यम प्रतिक्रिया मिली। कुल मिलाकर इश्यू 2.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) कोटा 1.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NIIs) ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, उनका कोटा 2.97 गुना भरा था। वहीं, रिटेल इंवेस्टर्स का हिस्सा 1.42 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

कंपनी का कारोबार

ग्लॉटिस लिमिटेड एक एंड-टू-एंड मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जो वेयरहाउसिंग, कस्टम क्लीयरेंस और थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज भी प्रदान करती है। कंपनी ने कहा कि फ्रेश इश्यू से जुटाए गए ₹160 करोड़ का उपयोग वह 150 कमर्शियल व्हीकल्स और 1,000 कंटेनर्स खरीदने में करेगी। इस कदम का उद्देश्य कंपनी की लीज़्ड और रेंटेड एसेट्स पर निर्भरता घटाना और ऑपरेशनल कंट्रोल व कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाना है।

