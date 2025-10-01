लिस्टिंग के साथ ही शेयर बेचने की लगी होड़, पहले ही दिन तगड़ा नुकसान, ₹76 पर आया भाव

बता दें कि लिस्टिंग के साथ ही इस शेयर में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लग गया और यह 76 रुपये पर आ गया। शेयर को T-सेगमेंट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि पहले 10 ट्रेडिंग सेशन्स तक इसमें इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एक ही दिन खरीद-बिक्री) की अनुमति नहीं होगी।

BMW Ventures IPO: बाजार में आज बुधवार, 1 अक्टूबर को बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के शेयरों की लिस्टिंग हो गई। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बेदह ही खराब रही। औद्योगिक उपकरणों के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी इस कंपनी ने निवेशकों को पहले ही दिन निराश कर दिया। NSE पर शेयर ₹78 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस ₹99 से 21.21% डिस्काउंट था। BSE पर यह ₹80 प्रति शेयर पर खुला, यानी 19.19% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के हिसाब से, हर निवेशक को एक लॉट (151 शेयरों) पर करीब ₹3,171 का नुकसान हुआ।

लिस्टिंग के साथ ही लोअर सर्किट बता दें कि लिस्टिंग के साथ ही इस शेयर में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लग गया और यह 76 रुपये पर आ गया। शेयर को T-सेगमेंट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि पहले 10 ट्रेडिंग सेशन्स तक इसमें इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एक ही दिन खरीद-बिक्री) की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इस पर 5% का सर्किट फिल्टर लागू है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹94–₹99 रखा था, जिसमें एक लॉट 151 शेयरों का था। IPO अवधि 24 सितंबर से 26 सितंबर रही और कंपनी ने इस ऑफर से लगभग ₹231.66 करोड़ जुटाए थे।