लिस्टिंग के साथ ही शेयर बेचने की लगी होड़, पहले ही दिन तगड़ा नुकसान, ₹76 पर आया भाव
BMW Ventures IPO: बाजार में आज बुधवार, 1 अक्टूबर को बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के शेयरों की लिस्टिंग हो गई। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग बेदह ही खराब रही। औद्योगिक उपकरणों के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी इस कंपनी ने निवेशकों को पहले ही दिन निराश कर दिया। NSE पर शेयर ₹78 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस ₹99 से 21.21% डिस्काउंट था। BSE पर यह ₹80 प्रति शेयर पर खुला, यानी 19.19% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के हिसाब से, हर निवेशक को एक लॉट (151 शेयरों) पर करीब ₹3,171 का नुकसान हुआ।
लिस्टिंग के साथ ही लोअर सर्किट
बता दें कि लिस्टिंग के साथ ही इस शेयर में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लग गया और यह 76 रुपये पर आ गया। शेयर को T-सेगमेंट में रखा गया है, जिसका मतलब है कि पहले 10 ट्रेडिंग सेशन्स तक इसमें इंट्रा-डे ट्रेडिंग (एक ही दिन खरीद-बिक्री) की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इस पर 5% का सर्किट फिल्टर लागू है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड ₹94–₹99 रखा था, जिसमें एक लॉट 151 शेयरों का था। IPO अवधि 24 सितंबर से 26 सितंबर रही और कंपनी ने इस ऑफर से लगभग ₹231.66 करोड़ जुटाए थे।
कंपनी का कारोबार
पटना स्थित बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का काम मुख्य रूप से स्टील प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर इंजन और स्पेयर पार्ट्स का ट्रेडिंग/डिस्ट्रीब्यूशन, PVC पाइप्स और रोल फॉर्मिंग का मैन्युफैक्चरिंग, प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स (PEB) और स्टील गर्डर्स का फैब्रिकेशन में फैला हुआ है। कंपनी के पास बिहार में एक विशाल डीलर नेटवर्क है। मार्च 2025 तक कंपनी के पास 1,299 डीलर थे, जो 29 जिलों को कवर करते थे। IPO के नकदी से अधिकतर फ़ंड (₹173.75 करोड़) वर्किंग कैपिटल के लिए निर्धारित हैं, जिससे रोजमर्रा के संचालन को राहत मिल सकती है।