डिस्काउंट ब्रोकरेज में हाहाकार, ग्रो, जेरोधा सहित टॉप फर्मों ने 6 लाख ग्राहक गंवाए

Hindustan Hindi News
बिज़नेस न्यूज़

भारत की टॉप-4 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्मों ग्रो, जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने जुलाई में करीब 6 लाख सक्रिय ग्राहक गंवाए। इसके साथ ही, 2025 की पहली छमाही में इन नेताओं के कुल 20 लाख से ज्यादा सक्रिय निवेशक कम हो गए।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:12 AM
भारत की टॉप-4 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्मों ग्रो, जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने जुलाई में करीब 6 लाख सक्रिय ग्राहक गंवाए। इसके साथ ही, 2025 की पहली छमाही में इन नेताओं के कुल 20 लाख से ज्यादा सक्रिय निवेशक कम हो गए। बिजनेस् टूडे के मुताबिक जुलाई में गिरावट का दौर मिराए एसेट कैपिटल, फोनपे वेल्थ, शेयरखान, कोटक सिक्योरिटीज और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल जैसी अन्य प्रमुख फर्मों में भी देखा गया।

नुकसान की वजह

सेबी के सख्त F&O नियम: विशेषज्ञों के अनुसार, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह सेबी द्वारा पिछले साल लागू किए गए सख्त नियम हैं। इनमें टाइटर मार्जिन जरूरतें, साप्ताहिक एक्सपायरी में कटौती, बढ़ी हुई पूंजी थ्रेशोल्ड और भारी टैक्सेशन शामिल हैं, जिससे रिटेल निवेशकों का मोहभंग हुआ है।

प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स की ओर झुकाव: बाजार विशेषज्ञ यह भी बता रहे हैं कि अब निवेशक म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) जैसे प्रबंधित निवेश उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म से पूंजी निकल रही है।

कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने इस ट्रेंड को तोड़ा

जुलाई में कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने इस ट्रेंड को तोड़ा। एसबीआई सिक्योरिटीज ने 33,800, पेटीएम मनी ने 22,100, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 10,800 सक्रिय ग्राहक जोड़े।

आरिट्या ब्रोकिंग, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग, मनीवाइज फिनवेस्ट और जैनम ब्रोकिंग जैसी छोटी फर्मों ने भी ग्राहक बढ़ाए।

F&O ट्रेडर्स में गिरावट सबसे तेज

भारत का समग्र स्टॉक मार्केट सक्रिय यूजर बेस जुलाई में 4% गिरकर 4.59 करोड़ रह गया, जो जनवरी के शिखर से नीचे है। F&O ट्रेडर्स में गिरावट सबसे तेज रही, जिससे बाजार के व्यवहार पर नियामक प्रभाव साफ दिखता है।

ग्रो मार्केट लीडर

ग्रो 1.235 करोड़ सक्रिय क्लाइंट्स के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है, लेकिन जून की तुलना में इसे भी गिरावट का सामना करना पड़ा। जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स ने भी महीने के हिसाब से भारी नुकसान दर्ज किया, जिससे सालों के विस्फोटक विकास के बाद रिटेल भागीदारी में ठंडक का संकेत मिलता है।

