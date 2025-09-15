डायरेक्टर के इस्तीफे ने मचाई हलचल, शेयर क्रैश, 12% से अधिक टूटा KRBL

KRBL Share Price: चावल निर्यात करने वाली कंपनी KRBL के शेयर 15 सितंबर को एक दिन में ही 12% से अधिक गिर गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनी के मैनेजमेंट) से जुड़ी चिंताओं को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

चावल निर्यात करने वाली कंपनी KRBL के शेयर 15 सितंबर को एक दिन में ही 12% गिर गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनी के मैनेजमेंट) से जुड़ी चिंताओं को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले तीन सालों में यह सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी।

इस्तीफे की वजह: कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कमियां सीएनबीसी टीवी-18 की खबर के मुताबिक चौधरी ने कंपनी के बोर्ड को लिखे अपने इस्तीफे के पत्र में कहा कि बोर्ड का मौजूदा माहौल प्रभावी मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निगरानी जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है।

कई गंभीर मुद्दों पर चिंता चौधरी ने अपने पत्र में कई गंभीर मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बोर्ड और समितियों की बैठकों के मिनट्स (लिखित रिकॉर्ड) को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। कई बार महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया, जिससे सही फैसले लेने में दिक्कत हुई। बिना उचित चर्चा के कुछ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स (बकाया राशि) को भी बिना वजह लिखा गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही, पद पर बैठे कुछ लोगों के वैरिएबल पे (परिवर्तनीय वेतन) और सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी मनमाने फैसले हुए। बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित लोगों का अनुचित हस्तक्षेप भी एक बड़ी चिंता का विषय रहा।

असंतोष को नहीं मिलती जगह चौधरी ने अपने पत्र में आगे लिखा, "ऐसे काम करने के माहौल में जहां असंतोष को दबाया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, बोर्ड पर बने रहना मेरे पेशेवर आचार संहिता और भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के तहत परिभाषित दायित्वों, दोनों से समझौता करना होगा।" उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में वह बोर्ड के कामकाज में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर सार्थक योगदान नहीं दे पाएंगे।

खबर कब आई? KRBL ने चौधरी के इस्तीफे की जानकारी पिछले हफ्ते 9 सितंबर को दी थी, लेकिन उनके इस्तीफे के पत्र की डिटेल एक्सचेंजों (शेयर बाजार) को 14 सितंबर को ही शेयर की गईं।

शेयरों की कीमत में गिरावट इस खबर के बाद KRBL के शेयर 387.10 रुपये के स्तर पर आ गए, जो 12% से अधिक की गिरावट दर्शाता है। पिछले एक महीने में इस शेयर में 14.62 % की गिरावट आई है, हालांकि इस साल अब तक यह शेयर 33% से भी ज्यादा चढ़ा है और एक आउटपरफॉर्मर (बेहतर प्रदर्शन) रहा है।