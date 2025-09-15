director s resignation caused a stir, shares crashed KRBL fell by more than 12 percent डायरेक्टर के इस्तीफे ने मचाई हलचल, शेयर क्रैश, 12% से अधिक टूटा KRBL, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़director s resignation caused a stir, shares crashed KRBL fell by more than 12 percent

डायरेक्टर के इस्तीफे ने मचाई हलचल, शेयर क्रैश, 12% से अधिक टूटा KRBL

KRBL Share Price: चावल निर्यात करने वाली कंपनी KRBL के शेयर 15 सितंबर को एक दिन में ही 12% से अधिक गिर गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनी के मैनेजमेंट) से जुड़ी चिंताओं को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:32 AM
share Share
Follow Us on
डायरेक्टर के इस्तीफे ने मचाई हलचल, शेयर क्रैश, 12% से अधिक टूटा KRBL

चावल निर्यात करने वाली कंपनी KRBL के शेयर 15 सितंबर को एक दिन में ही 12% गिर गए। यह गिरावट तब देखने को मिली जब कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक अनिल कुमार चौधरी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस (कंपनी के मैनेजमेंट) से जुड़ी चिंताओं को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले तीन सालों में यह सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी।

इस्तीफे की वजह: कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में कमियां

सीएनबीसी टीवी-18 की खबर के मुताबिक चौधरी ने कंपनी के बोर्ड को लिखे अपने इस्तीफे के पत्र में कहा कि बोर्ड का मौजूदा माहौल प्रभावी मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र निगरानी जरूरी है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पा रहा है।

कई गंभीर मुद्दों पर चिंता

चौधरी ने अपने पत्र में कई गंभीर मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बोर्ड और समितियों की बैठकों के मिनट्स (लिखित रिकॉर्ड) को सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया। कई बार महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया, जिससे सही फैसले लेने में दिक्कत हुई। बिना उचित चर्चा के कुछ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स (बकाया राशि) को भी बिना वजह लिखा गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही, पद पर बैठे कुछ लोगों के वैरिएबल पे (परिवर्तनीय वेतन) और सालाना वेतन वृद्धि को लेकर भी मनमाने फैसले हुए। बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित लोगों का अनुचित हस्तक्षेप भी एक बड़ी चिंता का विषय रहा।

असंतोष को नहीं मिलती जगह

चौधरी ने अपने पत्र में आगे लिखा, "ऐसे काम करने के माहौल में जहां असंतोष को दबाया जाता है या नजरअंदाज किया जाता है, बोर्ड पर बने रहना मेरे पेशेवर आचार संहिता और भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के तहत परिभाषित दायित्वों, दोनों से समझौता करना होगा।" उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में वह बोर्ड के कामकाज में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर सार्थक योगदान नहीं दे पाएंगे।

खबर कब आई?

KRBL ने चौधरी के इस्तीफे की जानकारी पिछले हफ्ते 9 सितंबर को दी थी, लेकिन उनके इस्तीफे के पत्र की डिटेल एक्सचेंजों (शेयर बाजार) को 14 सितंबर को ही शेयर की गईं।

शेयरों की कीमत में गिरावट

इस खबर के बाद KRBL के शेयर 387.10 रुपये के स्तर पर आ गए, जो 12% से अधिक की गिरावट दर्शाता है। पिछले एक महीने में इस शेयर में 14.62 % की गिरावट आई है, हालांकि इस साल अब तक यह शेयर 33% से भी ज्यादा चढ़ा है और एक आउटपरफॉर्मर (बेहतर प्रदर्शन) रहा है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Stocks Share Market Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।