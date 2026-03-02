ईरान-इजरायल जंग का सीधा असर, 80 डॉलर के पार पहुंचा कच्चा तेल

Iran Israel War Impact: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व में एक नए संकट को जन्म दे दिया है, जिसके बाद वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड अब 12% उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।

Iran Israel War Impact: अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व में एक नए संकट को जन्म दे दिया है, जिसके बाद वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। इस हमले के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें दुबई और अबू धाबी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा कतर, बहरीन, सऊदी अरब और यहाँ तक कि ओमान भी शामिल हैं।

कीमतों में रिकॉर्ड तेजी इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड, जो शुक्रवार को 72 डॉलर प्रति बैरल के सात महीने के उच्च स्तर पर बंद हुआ था और 2026 के पहले दो महीनों में ही इसमें करीब 19% की तेजी आ चुकी थी, अब 12% उछलकर 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया।

वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) में भी 8% की तेजी दर्ज की गई और यह 70 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। इजरायल द्वारा ईरान पर 12 दिनों तक चले पहले हमलों के बाद, ब्रेंट क्रूड पिछले साल जून के बाद पहली बार 80 डॉलर के ऊपर पहुंचा है।

ईरान की तेल क्षमता ग्लोबल सप्लाई पर प्रभाव हालांकि, क्षेत्र में ईरान का प्रभुत्व कम हुआ है, फिर भी वह ओपेक+ गठबंधन का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस समूह के कुल उत्पादन में ईरान की हिस्सेदारी 12% है। ईरान प्रतिदिन 3.3 मिलियन बैरल तेल निकालने में सक्षम है, जो वैश्विक कुल उत्पादन का लगभग 3% है। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी की क्षमता 5 लाख बैरल प्रतिदिन है।

होर्मुज जलडमरूमध्य: संकट का केंद्र इस बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य के समुद्री यातायात के लिए बंद होने की परस्पर विरोधी रिपोर्टें हैं। हालांकि, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अल-जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि जलडमरूमध्य को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% और इसी के आसपास एलएनजी की आपूर्ति का मार्ग है, जिससे यह एक अत्यंत संवेदनशील सप्लाई चोक पॉइंट बन जाता है। ईरान का 90% तेल निर्यात भी इसी रास्ते चीन जाता है।

विश्लेषकों की राय और OPEC+ का फैसला बार्कलेज सहित कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह जलडमरूमध्य लंबे समय के लिए बंद रहता है, तो तेल की कीमतें जल्द ही 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच सकती हैं। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि अगर हालात जल्दी सामान्य हो जाते हैं, तो कीमतें इन स्तरों पर टिक नहीं पाएंगी।

इस संकट के बीच, रविवार को हुई अपनी मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओपेक+ ने अप्रैल से उत्पादन में बढ़ोतरी की गति को थोड़ा तेज करने पर सहमति जताई है। संघर्ष को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। समूह के प्रमुख सदस्य सऊदी अरब और रूस, जिन्होंने पहली तिमाही में उत्पादन वृद्धि को रोक दिया था, अप्रैल से प्रतिदिन 2,06,000 बैरल अतिरिक्त तेल की आपूर्ति करेंगे। यह वृद्धि पिछले दिसंबर में समूह द्वारा की गई 1,37,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी से 1.5 गुना अधिक है।