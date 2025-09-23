इस कंपनी को मिला केरल में काम, ₹1115 करोड़ का है प्रोजेक्ट, शेयर पर रहेगी नजर

दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को केरल में एक प्रमुख औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया है। यह ₹1115 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। इस घोषणा से पहले दिलीप बिल्डकॉन के शेयर एनएसई पर 0.53% की गिरावट के साथ ₹556.50 पर बंद हुए।

Dilip Buildcon share: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दरअसल, डीबीएल को केरल में एक प्रमुख औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए सबसे कम (एल-1) बोलीदाता घोषित किया गया है। यह ₹1115.37 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम की इस परियोजना में पलक्कड़ के पुडुसेरी सेंट्रल और कन्नम्ब्रा में इंफ्रा का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव शामिल है।

यह चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे (सीबीआईसी) के कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक विस्तार का हिस्सा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि ईपीसी अनुबंध 42 महीनों में पूरा किया जाएगा।

मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन इस घोषणा से पहले दिलीप बिल्डकॉन के शेयर एनएसई पर 0.53% की गिरावट के साथ ₹556.50 पर बंद हुए। यह नया ऑर्डर कंपनी की मजबूत पाइपलाइन में और इजाफा करता है। पिछले महीने, डीबीएल ने घोषणा की थी कि आरबीएल बैंक के साथ उसके संयुक्त उद्यम को ₹1,503.6 करोड़ की गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना के लिए सबसे कम बोली मिली है। यह परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर-साइबर सिटी कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे तक फैलेगी, जिसमें 27 स्टेशन बनाने की योजना है।