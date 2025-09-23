Dilip Buildcon wins 1115 cr rs kerala industrial corridor project as lowest bidder share detail is here इस कंपनी को मिला केरल में काम, ₹1115 करोड़ का है प्रोजेक्ट, शेयर पर रहेगी नजर, Business Hindi News - Hindustan
इस कंपनी को मिला केरल में काम, ₹1115 करोड़ का है प्रोजेक्ट, शेयर पर रहेगी नजर

दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को केरल में एक प्रमुख औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए सबसे कम बोलीदाता घोषित किया गया है। यह ₹1115 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। इस घोषणा से पहले दिलीप बिल्डकॉन के शेयर एनएसई पर 0.53% की गिरावट के साथ ₹556.50 पर बंद हुए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 08:09 PM
Dilip Buildcon share: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दरअसल, डीबीएल को केरल में एक प्रमुख औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए सबसे कम (एल-1) बोलीदाता घोषित किया गया है। यह ₹1115.37 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम की इस परियोजना में पलक्कड़ के पुडुसेरी सेंट्रल और कन्नम्ब्रा में इंफ्रा का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव शामिल है।

यह चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे (सीबीआईसी) के कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक विस्तार का हिस्सा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि ईपीसी अनुबंध 42 महीनों में पूरा किया जाएगा।

मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन

इस घोषणा से पहले दिलीप बिल्डकॉन के शेयर एनएसई पर 0.53% की गिरावट के साथ ₹556.50 पर बंद हुए। यह नया ऑर्डर कंपनी की मजबूत पाइपलाइन में और इजाफा करता है। पिछले महीने, डीबीएल ने घोषणा की थी कि आरबीएल बैंक के साथ उसके संयुक्त उद्यम को ₹1,503.6 करोड़ की गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना के लिए सबसे कम बोली मिली है। यह परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर-साइबर सिटी कॉरिडोर और द्वारका एक्सप्रेसवे तक फैलेगी, जिसमें 27 स्टेशन बनाने की योजना है।

कैसे हैं नतीजे

वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दिलीप बिल्डकॉन ने प्रॉफिट में 93.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो बेहतर मार्जिन और असाधारण लाभ के कारण ₹271 करोड़ हो गया। एबिटा 8.7% बढ़कर ₹520 करोड़ हो गया, जबकि मार्जिन बढ़कर 19.8% हो गया। इसके राजस्व 16.4% घटकर ₹2,620 करोड़ रह गया, जो धीमी EPC गतिविधि को दिखाता है। 30 जून 2025 तक डीबीएल की ऑर्डर बुक ₹13,695 करोड़ थी, जिसमें खनन (28.9%) और सड़क/राजमार्ग (17.8%) का योगदान था। केरल का ऑर्डर दिलीप बिल्डकॉन की सड़क, मेट्रो और औद्योगिक गलियारा इंफ्रा में एक प्रमुख EPC कंपनी के रूप में स्थिति को मजबूत करता है।

