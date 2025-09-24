dilip buildcon shares rocketed after receiving a rs 1115 crore project from Kerala केरल से मिले ₹1115 करोड़ के प्रोजेक्ट से इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट, Business Hindi News - Hindustan
dilip buildcon shares rocketed after receiving a rs 1115 crore project from Kerala

केरल से मिले ₹1115 करोड़ के प्रोजेक्ट से इस कंपनी के शेयर बने रॉकेट

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:05 AM
Stock Market Updates: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (DBL) के शेयर बुधवार, 24 सितंबर को रॉकेट बन गए हैं। इस तेजी के पीछे वह ऐलान है, जिसमें कहा जा रहा है कि कंपनी को केरल में 1,115.37 करोड़ रुपये के एक औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सबसे कम बोली लगाने वाले (L-1) ठेकेदार के रूप में चुना गया है। इसके बाद शेयर बीएसई पर 5.9% चढ़कर 587.90 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स

यह ठेका केरल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा दिया गया है। इसमें पालक्कड़ के पुदुसेरी सेंट्रल और कन्नमबरा में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन एवं रखरखाव का काम शामिल है।

यह प्रोजेक्ट चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (CBIC) को कोयंबटूर होते हुए कोच्चि तक बढ़ाने का हिस्सा है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दिए बयान में कहा कि इस ईपीसी ठेके को 42 महीनों में पूरा किया जाना है।

हालिया ऑर्डर्स से मजबूती

यह ऑर्डर कंपनी की परियोजना पाइपलाइन को और मजबूत करता है। पिछले महीने ही कंपनी ने घोषणा की थी कि आरबीएल बैंक के साथ उसके ज्वाइंट वेंचर को गुरुग्राम मेट्रो रेल द्वारा जारी 1,503.6 करोड़ रुपये के एक रेलवे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाला (L-1) ठेकेदार चुना गया है।

कंपनी के वित्तीय नतीजे

दिलीप बिल्डकॉन ने तिमाही (Q1FY26) के लिए अपने मुनाफे में 94% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो 271 करोड़ रुपये रहा। यह वृद्धि बेहतर मार्जिन और 170 करोड़ रुपये के एक असाधारण लाभ के कारण संभव हुई।

कंपनी की EBIDTA 9% बढ़कर 520 करोड़ रुपये हो गई और मार्जिन भी पिछले साल के 15% से बढ़कर 20% पर पहुंच गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी का राजस्व 16% घटकर 2,620 करोड़ रुपये रहा, जो ईपीसी ऑर्डर में आई मंदी को दर्शाता है।

ऑर्डर बुक मजबूत

30 जून, 2025 तक कंपनी का कुल ऑर्डर बुक 13,695 करोड़ रुपये का है। इसमें सबसे बड़ा योगदान 28.9% के साथ खनन क्षेत्र का है, इसके बाद 17.8% के साथ सड़कें और राजमार्गों का स्थान आता है। अन्य प्रमुख सेगमेंट में सिंचाई, सुरंगें, जल आपूर्ति, ऑप्टिकल फाइबर, शहरी विकास, पुल और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं।

शेयर की कीमत

बढ़त के बावजूद, दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों ने एनएसई पर पिछले बंद भाव से आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ 556.5 रुपये पर समाप्ति दर्ज की। वहीं, इस साल अब तक के समय में कंपनी के शेयरों में 22% की बढ़त देखने को मिली है।

