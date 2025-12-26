अडानी ग्रुप से मिला इस कंपनी को ₹3400 करोड़ का काम, शेयरों की मची लूट, 5% चढ़ा भाव

संक्षेप: Dilip Buildcon Share Price: दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला दो बड़ा वर्क ऑर्डर है। एक काम कंपनी को अडानी ग्रुप की तरफ से मिला है।

Dilip Buildcon Share Price: दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों की कीमतों में आज शुक्रवार को 5 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह कंपनी को मिला दो बड़ा वर्क ऑर्डर है। एक काम कंपनी को अडानी ग्रुप की तरफ से मिला है। जोकि रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। दूसरा काम कंपनी को पावर सेक्टर में मिला है।

बीएसई में आज शुक्रवार को दिलीप बिल्डकॉन के शेयर बीएसई में 456.35 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 5 प्रतिशत की तेजी के बाद 490.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

क्या है वर्क ऑर्डर से जुड़ा डीटेल्स? भोपाल की इस कंपनी ने शुक्रवार को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उन्हें अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड से वर्क ऑर्डर मिला है। कंपनी का यह काम सुलातनगंज-भागलपुर को जोड़ने वाले गंगा पथ निर्माण का है। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 3400 करोड़ रुपये का खर्च होंगे। वहीं, कंपनी के पास 42 महीने का समय रहेगा।

इसके अलावा कंपनी आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से काम मिला है। कंपनी को कर्नाटक के बेलगावी में 400 किलोवाट के सबस्टेशन का काम करना है। इस वर्क ऑर्डर की कीमत 1850 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, इसे दिलीप बिल्डकॉम को 24 महीने में पूरा करना है।

शेयर बाजार में कैसा रहा है कंपनी का प्रदर्शन पिछला एक साल इस कंपनी के लिए शेयर बाजार में ठीक-ठाक रहा है। 6 महीने में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 34 प्रतिशत टूटा है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में महज 3.39 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

दो साल में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों की कीमतों में 84 प्रतिशत की तेजी आई है।