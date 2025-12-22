मध्य प्रदेश में मिला कंपनी को ₹4900 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 3% की तेजी

संक्षेप: सुस्त पड़े शेयर दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड (Dilip Buildcon Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली है। इस उछाल का कारण नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह नया काम मध्यप्रदेश में मिला है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू करीब 4900 करोड़ रुपये है।

सुस्त पड़े शेयर दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड (Dilip Buildcon Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली है। इस उछाल का कारण नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह नया काम मध्यप्रदेश में मिला है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू करीब 4900 करोड़ रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है वर्क ऑर्डर ऑर्डर डीटेल्स एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि उन्हें मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड से यह वर्क ऑर्डर मिला है। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को सोलर पीवी पावर प्लांट के डेवलपमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमिशनिंग, ऑपरेशंस और मेंटनेंस का काम मिला है। कंपनी को 25 साल तक पावर की सप्लाई एमपीपीएमसीएल को देनी है।

सुस्त पड़े शेयरों में तेजी दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों में आज उछाल देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर 459 रुपये के लेवल पर आज खुला था। दिन में अशोक बिल्डकॉम के शेयर 484 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक गए थे। मार्केट के बंद होने के समय पर दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 3.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 476.35 रुपये के स्तर पर थे। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 587.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 363.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7738 करोड़ रुपये का है।

शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं बीते 3 महीने में यह स्टॉक 14 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों की कीमतों में महज 1.50 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.64 प्रतिशत की तेजी आई है।

दो साल में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों में 114 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 40.68 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

कंपनी दे रही है लगातार डिविडेंड 2025 में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दे रही है। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।