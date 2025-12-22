Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Dilip Buildcon Ltd share jumps 3 percent after getting 4900 rupee work order today
मध्य प्रदेश में मिला कंपनी को ₹4900 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 3% की तेजी

मध्य प्रदेश में मिला कंपनी को ₹4900 करोड़ का काम, सुस्त शेयरों ने बदली चाल, 3% की तेजी

संक्षेप:

सुस्त पड़े शेयर दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड (Dilip Buildcon Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली है। इस उछाल का कारण नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह नया काम मध्यप्रदेश में मिला है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू करीब 4900 करोड़ रुपये है।

Dec 22, 2025 04:32 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुस्त पड़े शेयर दिलीप बिल्डकॉम लिमिटेड (Dilip Buildcon Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज उछाल देखने को मिली है। इस उछाल का कारण नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को यह नया काम मध्यप्रदेश में मिला है। इस वर्क ऑर्डर की वैल्यू करीब 4900 करोड़ रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है वर्क ऑर्डर ऑर्डर डीटेल्स

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि उन्हें मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड से यह वर्क ऑर्डर मिला है। इस वर्क ऑर्डर के अनुसार कंपनी को सोलर पीवी पावर प्लांट के डेवलपमेंट, डिजाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमिशनिंग, ऑपरेशंस और मेंटनेंस का काम मिला है। कंपनी को 25 साल तक पावर की सप्लाई एमपीपीएमसीएल को देनी है।

ये भी पढ़ें:2025 का साल इस ऑटो स्टॉक के लिए रहा शानदार, 59% की तेजी, कीमत ₹200 से कम

सुस्त पड़े शेयरों में तेजी

दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों में आज उछाल देखने को मिली है। बीएसई में कंपनी के शेयर 459 रुपये के लेवल पर आज खुला था। दिन में अशोक बिल्डकॉम के शेयर 484 रुपये के इंट्रा-डे हाई तक गए थे। मार्केट के बंद होने के समय पर दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 3.79 प्रतिशत की तेजी के साथ 476.35 रुपये के स्तर पर थे। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 587.90 रुपये और 52 वीक लो लेवल 363.45 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 7738 करोड़ रुपये का है।

शेयरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं

बीते 3 महीने में यह स्टॉक 14 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों की कीमतों में महज 1.50 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.64 प्रतिशत की तेजी आई है।

दो साल में दिलीप बिल्डकॉम के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों में 114 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 40.68 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:कंपनी को राजस्थान में मिला ₹945 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, 5% चढ़ा शेयर

कंपनी दे रही है लगातार डिविडेंड

2025 में कंपनी ने एक शेयर पर एक रुपये का डिविडेंड दे रही है। 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।