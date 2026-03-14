इस कंपनी का मिल रहे बड़े ऑर्डर, सोमवार को अब शेयर में होगी हलचल?
Dilip Buildcon share price: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। कंपनी ने 14 मार्च को बताया कि उसे जीएसटी को छोड़कर ₹160.20 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना के लिए सबसे कम (L1) बोलीदाता घोषित किया गया है।
Dilip Buildcon share price: अगले सप्ताह जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तब निवेशकों की नजर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड पर होगी। दरअसल, कंपनी से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। कंपनी ने 14 मार्च को बताया कि उसे जीएसटी को छोड़कर ₹160.20 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना के लिए सबसे कम (L1) बोलीदाता घोषित किया गया है। यह परियोजना ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में दुदुका-गोपालपुर-तोपरिया सड़क के 4/700 किमी से 11/500 किमी तक एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण से संबंधित है। यह छह लेन का कॉरिडोर है जिसमें एक सर्विस रोड भी शामिल है।
OBCCL ने जारी किया था टेंडर
बता दें कि निविदा ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (OBCCL) द्वारा जारी की गई थी और परियोजना को इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) आधार पर पूरा किया जाएगा। कंपनी ने बताया कि परियोजना को पूरा करने की अवधि 18 महीने है। इस सप्ताह की शुरुआत में कंपनी ने कहा कि उसे आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) से कर्नाटक के बेलगावी जिले में मेखाली में 400 केवी सबस्टेशन और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के विकास के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है।
दिसंबर 2025 तक कंपनी के कुल ऑर्डर लगभग ₹29,372 करोड़ के थे। इस महीने की शुरुआत में दिलीप बिल्डकॉन ने ₹1,850 करोड़ की बिजली पारेषण परियोजना के लिए एक LOI (लेटर ऑफ इंटेंट) प्राप्त किया, जिससे सड़कों के अलावा इसके विविध पोर्टफोलियो को मजबूती मिली। एक और हालिया उपलब्धि गुजरात में ₹668 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा तटबंध परियोजना थी। जल जीवन मिशन परियोजनाओं का इसमें मामूली हिस्सा है, जो ₹460-470 करोड़ या लगभग 1.5 प्रतिशत है।
शेयर का परफॉर्मेंस
दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के शेयर शुक्रवार, 13 मार्च को 3.75% की गिरावट के साथ बंद हुए। यह शेयर 440 रुपये पर बंद हुआ था। इस वर्ष अब तक कंपनी के शेयरों में 77% की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 587.90 रुपये और 52 हफ्ते का लो 381.05 रुपये है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
दिलीप बिल्डकॉन ने बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका मुनाफा पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹158 करोड़ के मुकाबले चार गुना से अधिक बढ़कर ₹789 करोड़ हो गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ₹585 करोड़ (₹94 करोड़) की असाधारण आय के कारण हुई है। राजस्व में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह ₹2,138 करोड़ (₹2,590 करोड़) रहा। कंपनी ने अलग-अलग परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बेची है और एसेट्स का मुद्रीकरण किया है, जिसके बाद तिमाही में ₹585 करोड़ का लाभ हुआ है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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