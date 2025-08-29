इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के फैसले पर लगाई रोक, 5 हिस्सों में होता शेयरों का बंटवारा

स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा फैसला होता है जिसके ऐलान के बाद छोटे निवेशक उस कंपनी की तरफ कई बार आकर्षित होते हैं। लेकिन दिक्षत ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड (Diksat Transworld Ltd) ने अपने शेयरों के बंटवारे के फैसले को वापस ले लिया है।

स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा फैसला होता है जिसके ऐलान के बाद छोटे निवेशक उस कंपनी की तरफ कई बार आकर्षित होते हैं। लेकिन दिक्षत ट्रांसवर्ल्ड लिमिटेड (Diksat Transworld Ltd) ने अपने शेयरों के बंटवारे के फैसले को वापस ले लिया है। यह फैसला ऐसे समय में वापस लिया गया है जब कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया था। बता दें, कंपनी के शेयरों का भाव भी 120 रुपये से कम का है।

आज 29 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया गया था। 15 अगस्त को इस कंपनी ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा था कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाती। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी आज यानी 29 अगस्त की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया था। लेकिन 26 अगस्त को इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के फैसले को वापस लेने की जानकारी शेयर बाजारों के साथ साझा किया। कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में इस विषय पर फैसला किया जाएगा।

ट्रेंडिंग है सस्पेंड बीएसई के डाटा के अनुसार आखिरी बार कंपनी के शेयरों की खरीद और बिक्री 13 अगस्त 2025 को हुई थी। तब कंपनी के शेयर 113 रुपये इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए थे। उसके बाद से बीएसई में इस स्टॉक को लेकर कोई कारोबार नहीं दिखा रहा है। बता दें, इस कंपनी का 52 वीक हाई 149 रुपये और 52 वीक लो लेवल 100 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 198.23 करोड़ रुपये का है।

2025 में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 23 प्रतिशत टूट चुका है। निवेशकों के लिए निराशाजनक बात यह है कि कंपनी के शेयरों में बीते 5 साल में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।