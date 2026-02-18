Hindustan Hindi News
अभी की कीमत से 97% उछलेगा यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदो, होगा बड़ा फायदा

Feb 18, 2026 07:51 am ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बीएसई पर शेयर की कीमत 1154 रुपये है लेकिन एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि इसमें अभी 97% तक की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज हाउस ने शेयर के लिए ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं, टारगेट प्राइस ₹2,273 तय कर दिया गया है।

CE info systems share price: डिजिटल मैपिंग और लोकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी CE इंफो सिस्टम्स (मैपमायइंडिया) के शेयर भले ही अभी सुस्त हों लेकिन इसको लेकर ब्रोकरेज बुलिश हैं। बीएसई पर शेयर की वर्तमान कीमत 1154 रुपये है लेकिन एलारा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि इसमें अभी 97% तक की तेजी आ सकती है।

क्या है टारगेट प्राइस?

ब्रोकरेज हाउस एलारा सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं, टारगेट प्राइस ₹2,273 तय कर दिया गया है। वर्तमान कीमत के आधार पर शेयर में करीब 97% अपसाइड का अनुमान है। मई 2025 में शेयर की कीमत 2,165 रुपये तक पहुंच गई थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 1,142.15 रुपये है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

CE इंफो सिस्टम्स का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹114.5 करोड़ से 18.2% घटकर ₹93.7 करोड़ रह गया। कुल आय वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹123.9 करोड़ से 15.9% घटकर ₹104.2 करोड़ रह गई। इसका एबिटा वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में 35.8% की वार्षिक गिरावट के साथ ₹26.8 करोड़ रह गया।

वहीं, वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में यह ₹41.7 करोड़ था। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एबिटा मार्जिन 28.6% रहा जबकि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में यह 36.4% था। हालांकि, ऑर्डर बुक में मजबूती से मांग की स्पष्टता बनी हुई है। कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर ₹17.7 अरब हो गई है, जो मार्च 2025 के ₹15 अरब से अधिक है। प्रबंधन का कहना है कि Q4 में ऑर्डर इनफ्लो मजबूत है और FY28 तक ₹10 अरब रेवेन्यू लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कंपनी आगे बढ़ रही है।

क्या कहा कंपनी के सीएमडी ने?

सीएमडी राकेश वर्मा ने कहा- वित्तीय दृष्टिकोण से यह तिमाही कमजोर रही है और इसका कारण मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ-साथ ग्राहकों के अनुरोध पर डिलीवरी में देरी है। नेविगेशन सॉफ्टवेयर और एचडी मैप्स के क्षेत्र में अपने बौद्धिक संपदा को विकसित करने में हमने बड़ा निवेश किया है।

उन्होंने आगे कहा कि हमारे व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में हमें बड़ी सफलताएं मिली हैं और इसी तरह कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें हम वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में पूरा करने की उम्मीद करते हैं। हमें अब भी विश्वास है कि हमारा 35% एबिटा मार्जिन का अनुमान पूरे वर्ष के आधार पर बरकरार रहेगा। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में अधिक मजबूत होगी।

