अब विदेश जाने वाले यात्री भी कर सकेंगे Digi Yatra का इस्तेमाल, 7 एयरपोर्ट पर शुरू हुई ये सुविधा

मुख्य बातें

अब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी शुरू की जा रही Digi Yatra की सुविधा।

विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर एंट्री और बोर्डिंग की प्रक्रिया आसान बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू हुई है। अब Digi Yatra की सुविधा का ट्रायल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल, यह सुविधा देश के 7 प्रमुख एयरपोर्ट पर चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में उपलब्ध होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, यह ट्रायल नवंबर और दिसंबर 2026 तक चलेगा। शुरुआत में केवल ई-पासपोर्ट रखने वाले पात्र भारतीय नागरिक ही इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा फिलहाल एयर इंडिया (Air India) और इंडिगो (IndiGo) की चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

इस ट्रायल के दौरान यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर सरकार 2027 में Digi Yatra को बड़े स्तर पर लागू करने की योजना तैयार करेगी। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में विदेश यात्रा करने वाले हैं, तो जान लीजिए कि यह सुविधा किन एयरपोर्ट पर मिलेगी, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं।

7 एयरपोर्ट पर शुरू हुआ Digi Yatra का ट्रायल

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए Digi Yatra की सुविधा फिलहाल देश के 7 एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि और अमृतसर शामिल हैं। इन एयरपोर्ट पर निर्धारित टर्मिनल एंट्री पॉइंट, सिक्योरिटी होल्ड एरिया और बोर्डिंग गेट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि, हर अंतरराष्ट्रीय उड़ान के यात्री अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

एयरपोर्ट शहर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर

कौन कर सकता है Digi Yatra का इस्तेमाल?

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए शुरू की गई इस सुविधा का लाभ फिलहाल सभी यात्रियों को नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं।

यात्री भारतीय नागरिक होना चाहिए।

उसके पास ई-पासपोर्ट होना जरूरी है।

यात्री की उड़ान उन चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में शामिल होनी चाहिए, जिनमें Digi Yatra ट्रायल शुरू किया गया है।

यात्री को Digi Yatra ऐप के जरिए ई-पासपोर्ट आधारित वेरिफिएबल क्रेडेंशियल तैयार करने होंगे।

इसका मतलब है कि केवल Digi Yatra ऐप डाउनलोड कर लेने से सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ई-पासपोर्ट और ऐप के जरिए जरूरी डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा करना भी जरूरी है।

Digi Yatra ऐप पर कैसे तैयार करें डिजिटल पहचान?

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को Digi Yatra का इस्तेमाल करने से पहले अपने ई-पासपोर्ट के आधार पर डिजिटल क्रेडेंशियल तैयार करने होंगे। इसके लिए प्रक्रिया में कुछ चरण शामिल हैं।

1- अपने स्मार्टफोन में Digi Yatra ऐप खोलें।

2- ई-पासपोर्ट के MRZ (Machine-Readable Zone) को स्कैन करें।

3- स्मार्टफोन के NFC फीचर की मदद से पासपोर्ट में लगी इलेक्ट्रॉनिक चिप को रीड करें।

4- ऐप में अपनी सेल्फी लें और पहचान से जुड़ी जानकारी का वेरिफिकेशन पूरा करें।

5- वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद डिजिटल क्रेडेंशियल आपके डिवाइस के Digi Yatra वॉलेट में सुरक्षित रखे जाएंगे।

इसके बाद जिन एयरपोर्ट टचपॉइंट पर ट्रायल की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ध्यान रहे कि पासपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक चिप पढ़ने के लिए NFC सपोर्ट वाला स्मार्टफोन जरूरी है।

Digi Yatra से पासपोर्ट और इमिग्रेशन चेक की जरूरत खत्म हो जाएगी? नहीं। यह बात अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए समझना बेहद जरूरी है। डिजी यात्रा (Digi Yatra) की नई सुविधा मौजूदा एयरपोर्ट और यात्रा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए शुरू की गई है। यह पासपोर्ट चेकिंग या इमिग्रेशन की जगह नहीं लेगी। विदेश जाने वाले यात्रियों को पहले की तरह अपना पासपोर्ट और अन्य जरूरी ट्रैवल डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे। इसके अलावा उन्हें एयरलाइन की ओर से दस्तावेजों का सत्यापन, इमिग्रेशन जांच और यात्रा से जुड़ी सभी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। Digi Yatra का इस्तेमाल केवल उन चुनिंदा स्थानों पर डिजिटल पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा सकेगा, जहां इसकी सुविधा शुरू की गई है।

2027 में बड़े स्तर पर लागू हो सकती है सुविधा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए यह ट्रायल नवंबर और दिसंबर 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान यात्रियों के अनुभव और फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार की योजना 2027 में इसे बड़े स्तर पर लागू करने की है। हालांकि, इसका विस्तार किन एयरपोर्ट और कितनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में होगा, यह ट्रायल के नतीजों के बाद तय किया जाएगा।

2.65 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे Digi Yatra का इस्तेमाल

Digi Yatra का इस्तेमाल अभी घरेलू हवाई यात्रा में भी किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म के 2.65 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। देश के 39 घरेलू एयरपोर्ट पर इसके जरिए 11 करोड़ से अधिक यात्री यात्राएं पूरी कर चुके हैं।

सरकार की योजना 2027 तक इसे 25 और घरेलू एयरपोर्ट तक पहुंचाने की भी है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ट्रायल इसी डिजिटल विस्तार का अगला कदम है। अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले समय में विदेश यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

यात्रियों के लिए जरूरी बात