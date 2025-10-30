पुराने ₹500 और ₹1000 के नोटों को करा सकते हैं एक्सचेंज, RBI की नई गाइडलाइन? क्या है दावा

संक्षेप: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किए गए ₹500 और ₹1,000 के पुराने नोटों के एक्सचेंज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

Indian Currency: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान बंद किए गए ₹500 और ₹1,000 के पुराने नोटों के एक्सचेंज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि, यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है।

क्या है डिटेल पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल दावे को फर्जी करार दिया है। टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, ''यह दावा फेक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुराने ₹500 और ₹1,000 नोटों को बदलने के लिए कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। नागरिकों से अनुरोध है कि किसी भी ऐसे संदेश को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन करें।'

RBI ने क्या कहा आरबीआई ने बार-बार स्पष्ट किया है कि उसकी सभी आधिकारिक सूचनाएं, परिपत्र और नीतिगत बदलाव केवल उसकी वेबसाइट पर ही जारी किए जाते हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या फर्जी संदेशों पर विश्वास न करें और केवल आरबीआई या सरकार के सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल्स से मिली जानकारी पर भरोसा करें। यदि किसी व्यक्ति को आरबीआई या केंद्र सरकार से संबंधित कोई संदिग्ध संदेश, वीडियो या फोटो प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए।

छोटे मूल्यवर्ग के नोटों के लिए नई व्यवस्था वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2025 में स्पष्ट किया था कि देशभर में छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई ने सभी बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) संचालकों को निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से ₹100 और ₹200 के नोट जारी करें। इसके अलावा, यह अनुपात 31 मार्च 2026 तक बढ़ाकर 90% करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को नकदी लेनदेन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

₹2,000 के नोटों की स्थिति 19 मई 2023 को आरबीआई ने घोषणा की थी कि ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोटों को प्रचलन से वापस लिया जा रहा है। हालांकि, बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि ₹2,000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है — यानी इसका इस्तेमाल लेनदेन में किया जा सकता है, लेकिन अब यह नए नोटों के रूप में मुद्रित या जारी नहीं किया जा रहा है।

₹2,000 नोटों का एक्सचेंज कैसे करें जिन नागरिकों के पास अभी भी ₹2,000 के नोट हैं, वे उन्हें आरबीआई के निर्धारित इश्यू ऑफिसों में जाकर जमा या एक्सचेंज कर सकते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे नजदीकी आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर वर्तमान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें।