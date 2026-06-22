LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर के दाम आज बढ़ गए क्या? सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी बढ़ोतरी
मुख्य बातें
- LPG Price Today: सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी बढ़ोतरी होने के कारण इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घरेलू सिलेंडर पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है
- इस बीच एलपीजी सिलेंडर के नए रेट भी जारी हो गए हैं
अमेरिका-ईरान के बीच डील खतरे में पड़ गए हैं और ईरान के होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने खबरें भी हैं। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों का सीधा असर एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर पड़ा है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी बढ़ोतरी होने के कारण इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घरेलू सिलेंडर पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मई 2026 तक एक सिलेंडर पर अंडर-रिकवरी यानी घाटा लगभग 610 से 670 रुपये तक पहुंच गया था, जबकि अप्रैल में यह सिर्फ 170 रुपये प्रति सिलेंडर था।
हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल के बावजूद भारत में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर 52 हजार मीट्रिक टन कर दिया है और देश में किसी भी प्रकार की गैस की कमी नहीं होने दी गई है।
भारत में एलपीजी की कीमत पड़ोसी देशों से भी कम
सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पड़ोसी और कई विकसित देशों के मुकाबले बहुत किफायती है। नई दिल्ली में 14.2 किलो का एक सिलेंडर 942 रुपये में उपलब्ध है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत 1,046 रुपये, नेपाल में 1,207 रुपये, बांग्लादेश में 1,225 रुपये, श्रीलंका में 1,241 रुपये, अमेरिका में 1,755 रुपये, ऑस्ट्रेलिया में 1,765 रुपये और कनाडा में 2,411 रुपये है। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को यही सिलेंडर 642 रुपये में मिलता है, जो इन देशों के मुकाबले बेहद कम है।
10 करोड़ से अधिक परिवारों को 300 रुपये की सब्सिडी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना देश की एक बड़ी जनकल्याणकारी योजना है, जिसमें 10.58 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर्ड हैं। इन सभी लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी में कोई कटौती नहीं की गई है। हालांकि, सब्सिडी वाली सिलेंडरों की संख्या अब 4 कर दी गई है।
देश के विभिन्न शहरों में आज सिलेंडर की कीमतें
भारत के अलग-अलग हिस्सों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें परिवहन, स्थानीय कर और अन्य फैक्टर्स के कारण अलग-अलग होती हैं। आज चित्तूर, तवांग, डिब्रूगढ़, दमन, गोवा, अहमदाबाद, शिमला, गुरुग्राम, रांची, बेंगलुरु, वायनाड, लक्षद्वीप, मुंबई, ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट इंफाल, इंदौर, आइजॉल, कोहिमा, कटक, अमृतसर, पुडुचेरी, जयपुर, गंगटोक, हैदराबाद, चेन्नई, नॉर्थ त्रिपुरा, लखनऊ, देहरादून और कोलकाता समेत सभी प्रमुख शहरों में घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के सिलेंडरों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लद्दाख के लेह में एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1,179 रुपये है तो वहां कमर्शियल सिलेंडर 3,752 रुपये में मिलता है। श्रीनगर में घरेलू सिलेंडर 1,058 रुपये और कमर्शियल 3,458 रुपये का है। अंडमान में यह कीमत क्रमशः 1,018 रुपये और 3,544 रुपये है।
शहर घरेलू सिलेंड का रेट कमर्शियल सिलेंडर का रेट
लेह 1179
3752
श्रीनगर 1058
3458
अंडमान 1018
3544
चित्तूर 1008.50
3300
तवांग 1007.50
3372.50
डिब्रूगढ़ 940.50
3196
दमन 956.50
3112
गोवा 956
3194
अहमदाबाद 949
3135
शिमला 986.50
3221.50
गुरुग्राम 949
3130
रांची 999.50
3304
बेंगलुरु 944.50
3198
वायनाड 962
3189
लक्ष्यद्वीप 949
3131
मुंबई 941.50
3067.50
ईस्ट गारो हिल्स 1007.50
3366.50
वेस्ट इंफाल 1093.50
3599
इंदौर 970
3220
आइजॉल 1094
3595.50
कोहिमा 961
3230
कटक 968.50
3288.50
अमृतसर 973.50
3207.50
पुडुचेरी 954
3282
जयपुर 952.50
3152.50
गंगटोक 1094.50
3631.50
हैदराबाद 994
3367
चेन्नई 957.50
3283
नॉर्थ त्रिपुरा 1119.50
3638
लखनऊ 976.50
3236
देहरादून 961
3171
कोलकाता 968
3255.50
स्रोत: इंडियन ऑयल
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें