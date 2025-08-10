Did Farmers get double money in pm kisan 21th installment govt clarification करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम किसान की 21वीं किस्त में आएगी डबल राशि? सरकार ने दिया जवाब, Business Hindi News - Hindustan
करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, पीएम किसान की 21वीं किस्त में आएगी डबल राशि? सरकार ने दिया जवाब

PM Kisan 21th Installment: पीएम किसान के करोड़ों लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। जहां एक तरफ किसानों को बीते सप्ताह 20 वीं किस्त की 2000 की राशि कर दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ अब चर्चा 21वीं किस्त की शुरू हो गई है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 10:40 AM
PM Kisan 21th Installment: पीएम किसान के करोड़ों लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। जहां एक तरफ किसानों को बीते सप्ताह 20 वीं किस्त की 2000 की राशि कर दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ अब चर्चा 21वीं किस्त की शुरू हो गई है। किसानों के बीच चर्चा है कि जैसे केंद्र सरकार किसानों को दी जाने वाली इस आर्थिक मदद को दोगुनी करने का भी प्लान कर रही है। हालांकि, किसानों की बीच हो रही इस चर्चा पर सरकार ने जवाब दिया है। इसके अलावा, सरकार ने नए रजिस्ट्रेशन के लिए अब 14 राज्यों में किसान ID देना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि इसका उद्देश्य पीएम किसान योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र किसानों तक पहुंचाने का है।

क्या है डिटेल

सरकार ने संसद में साफ कहा है कि फिलहाल पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी 21वीं किस्त में पहले की तरह ही 2000 रुपये दी जाएगी। बता दें कि वर्तमान में किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में ही मिलती है और आगे भी यह जारी रहेगी।

कब आएगी 21वीं किस्त

बता दें कि अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो हर साल की तरह की इस साल भी अगली किस्त अक्टूबर या नवंबर में आ सकती है। हालांकि, 20वीं किस्त में दो महीने की देरी हुई है इस लिहाज से देखा जाए तो 21वीं किस्त में भी देरी हो सकती है। लेकिन यह पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर करता है कि किस्त कब जारी होगी। बता दें कि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 21वीं किस्त की राशि पहले जैसी ही रहेगी। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

क्या है योजना

बता दें कि पीएम किसान योजना भारत सरकार की केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की राशि दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी।

