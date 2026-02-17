Hindustan Hindi News
₹2 के शेयर ने 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹62 लाख, निवेशकों को चौंकाया

Feb 17, 2026 07:01 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
₹2 के शेयर ने 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹62 लाख, निवेशकों को चौंकाया

Diamond Power Infrastructure Ltd: स्मॉलकैप सेगमेंट का शेयर डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हाल के समय में भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में से एक बनकर उभरा है। बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद इस स्टॉक ने जबरदस्त मजबूती दिखाई और लगातार नए रिकॉर्ड हाई छूता रहा। निवेशकों की दिलचस्पी कंपनी के बढ़ते ऑर्डर बुक और हर तिमाही सुधरते वित्तीय प्रदर्शन की वजह से बनी रही। यही कारण है कि यह शेयर छोटे आकार की कंपनियों में भी खास पहचान बना चुका है।

कंपनी का कारोबार

करीब ₹7,248 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी पावर केबल्स की अग्रणी निर्माता है। यह एलवी, एमवी, ईएचवी केबल्स और कंडक्टर बनाती है, जिनका इस्तेमाल बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और औद्योगिक परियोजनाओं में होता है। लंबे समय तक बिकवाली झेलने के बाद भी इस शेयर ने शानदार वापसी की और गिरावट के बाद दोबारा तेजी पकड़ ली। यह संकेत देता है कि करेक्शन के बाद भी इसमें मजबूत खरीदारी देखने को मिलती रही।

6,116% का दिया रिटर्न

सितंबर 2023 से इस शेयर की रफ्तार ने सभी को चौंका दिया। तब इसका भाव करीब ₹2.22 था, जो बढ़कर अब लगभग ₹138 तक पहुंच गया है। यानी करीब 6,116% का बेमिसाल उछाल। साल 2023 में इसने 620% की छलांग लगाई और अगले साल 860% की और तेजी दर्ज की। हालांकि पिछले साल इसमें 10% से ज्यादा की हल्की मुनाफावसूली देखी गई और मौजूदा साल में अब तक यह लगभग सपाट रहा है। फिर भी दो साल में कुल 366% का रिटर्न अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

₹1 बना ₹62 लाख से ज्यादा

इस तेजी का असर निवेशकों की जेब पर साफ दिखा है। अगर किसी निवेशक ने सितंबर 2023 में इस शेयर में ₹1 लाख लगाए होते और अब तक होल्ड किया होता, तो उसकी रकम बढ़कर करीब ₹62 लाख से ज्यादा हो जाती। यह उदाहरण बताता है कि शेयर बाजार में सही समय पर सही स्टॉक चुनने से किस तरह जबरदस्त दौलत बनाई जा सकती है। हालांकि बाजार में जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है, इसलिए निवेश से पहले सोच-समझकर फैसला लेना जरूरी है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

