1 पर 1 बोनस शेयर दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट 13 नवंबर

मुख्य बातें

Dharti Proteins Bonus Share: धर्ती प्रोटीन्स लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए यह सप्ताह बेहद खास है। बता दें कि कंपनी ने 6 नवंबर 2026 को हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) में यह प्रस्ताव रखा था, जिसे जरूरी बहुमत के साथ पास कर दिया गया। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए 13 नवंबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। कंपनी ने यह बोनस शेयर पब्लिक शेयरहोल्डिंग यानी आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने और न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए जारी करने का फैसला किया है। कंपनी के शेयर की कीमत 129.80 रुपये है।

प्रमोटर्स ने ही डाले सभी वोट वोटिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस प्रस्ताव को पूरा समर्थन प्रमोटर ग्रुप से मिला। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कुल 4.25 लाख शेयर हैं और उन्होंने अपने सभी शेयरों के साथ प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यानी प्रमोटर ग्रुप की तरफ से 100 फीसदी वोट प्रस्ताव के समर्थन में पड़े। दूसरी तरफ, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास कुल 75 हजार शेयर हैं, लेकिन किसी भी पब्लिक शेयरहोल्डर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। कुल 5 लाख शेयरों में से 4.25 लाख शेयरों के वोट पड़े। इस तरह कुल शेयरों का 85 फीसदी वोटिंग में शामिल रहा और सभी वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े।

986 शेयरहोल्डर्स में से सिर्फ 11 हुए शामिल 6 नवंबर को हुई बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई थी। कंपनी के मुताबिक, 28 अक्टूबर 2026 तक उसके कुल 986 रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर्स थे। इनमें से सिर्फ 11 लोग ही बैठक में शामिल हुए। इनमें 3 प्रमोटर ग्रुप से और 8 पब्लिक शेयरहोल्डर्स थे। हालांकि, बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों ने वोटिंग नहीं की। कुल 3 शेयरहोल्डर्स ने ही वोट डाला और तीनों वोट प्रमोटर ग्रुप के थे।

13 नवंबर तक शेयर रखने वालों को मिलेगा फायदा कंपनी ने बोनस शेयर के लिए 13 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इस तारीख के आधार पर तय होगा कि किन शेयरहोल्डर्स को बोनस शेयर पाने का हक मिलेगा। कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश कंपनी के बोर्ड ने 13 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में की थी। अब शेयरहोल्डर्स की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी आगे बोनस शेयर जारी करने की प्रक्रिया पूरी करेगी।

MPS नियमों का पालन करना है मकसद इस बोनस इश्यू का मुख्य उद्देश्य सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करना है। नियमों के मुताबिक, लिस्टेड कंपनियों को आम निवेशकों के पास न्यूनतम निर्धारित हिस्सेदारी बनाए रखनी होती है। बैठक की अध्यक्षता कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जतिनभाई रमनभाई पटेल ने की। वोटिंग प्रक्रिया की निगरानी धर्ती पटेल एंड एसोसिएट्स की धर्ती पटेल ने स्क्रूटिनाइजर के तौर पर की। कंपनी ने वोटिंग के नतीजे स्टॉक एक्सचेंज को भी सौंप दिए हैं।