दो दिन में 5 गुना दांव, 8% चल रहा है GMP, अभी खुला है रेल कंपनी का IPO

संक्षेप: धारा रेल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ शुरुआत के 2 दिन में 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। आईपीओ में दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में अभी से 8 पर्सेंट के प्रीमियम पर हैं।

SME कंपनी धारा रेल प्रोजेक्ट्स का IPO फुल हो गया है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ को निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कंपनी का आईपीओ शुरुआत के 2 दिन में 5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ में दांव लगाने का मौका अभी बचा हुआ है। कंपनी का आईपीओ शुक्रवार 26 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। कंपनी का आईपीओ 23 दिसंबर को खुला था। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का टोटल साइज 50 करोड़ रुपये तक का है।

अभी 8% के प्रीमियम पर हैं कंपनी के शेयर

धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ (Dhara Rail Projects IPO) में कंपनी के शेयर का दाम 126 रुपये है। कंपनी के शेयर अभी ग्रे मार्केट में 10 रुपये या 8 पर्सेंट के प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 136 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 29 दिसंबर को फाइनल हो सकता है। वहीं, कंपनी के शेयर बुधवार 31 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

क्या करती है कंपनी

धारा रेल प्रोजेक्ट्स (Dhara Rail Projects) की शुरुआत साल 2010 में हुई है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स एक ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। यह रेलवे रोलिंग स्टॉक सिस्टम्स के लिए एनुअल मेंटीनेंस कॉन्ट्रैक्ट और रिपेयर सर्विसेज ऑफर करती है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स वंदे भारत समेत सभी तरह की ट्रेनों के लिए एनुअल मेंटीनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) और ट्रेन लाइटिंग सिस्टम्स के लिए रिपेयर सर्विस ऑफर करती है। कंपनी ट्रेनों में पावर कार इक्विपमेंट और HVAC सिस्टम की AMC और रिपेयर सर्विस देती है।