आज से खुल रहा एक और IPO, प्राइस बैंड ₹126, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी
सरकार की ओर से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पर लगातार खर्च हो रहा है, जिसका फायदा ऐसी कंपनियों को मिल रहा है। धरा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹120 से ₹126 प्रति शेयर तय किया गया है और एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं।
Dhara Rail Projects IPO: धरा रेल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 से निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई आईपीओ है, जो एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। कुल ₹50.20 करोड़ के इस इश्यू को लेकर बाजार में पहले से ही हल्की-फुल्की चर्चा है, खासकर इसलिए क्योंकि रेलवे से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी अभी बनी हुई है। सरकार की ओर से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन पर लगातार खर्च हो रहा है, जिसका फायदा ऐसी कंपनियों को मिल रहा है। धरा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹120 से ₹126 प्रति शेयर तय किया गया है और एक लॉट में 2,000 शेयर रखे गए हैं।
कब तक होगी लिस्टिंग
आईपीओ से जुड़े अहम तारीखों पर नजर डालें तो यह इश्यू 23 दिसंबर को खुलेगा और 26 दिसंबर 2025 को बंद होगा। बोली लगाने की आखिरी समय सीमा 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक रहेगी। शेयरों का अलॉटमेंट 29 दिसंबर को तय होने की संभावना है, जबकि रिफंड और डीमैट अकाउंट में शेयरों का क्रेडिट 30 दिसंबर को होगा। कंपनी के शेयर 31 दिसंबर 2025 को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकते हैं। ग्रे मार्केट की बात करें तो आज के समय धरा रेल प्रोजेक्ट्स आईपीओ का जीएमपी करीब ₹13 चल रहा है, जो लिस्टिंग पर सीमित लेकिन पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।
कंपनी का कारोबार
कंपनी के कामकाज की बात करें तो धरा रेल प्रोजेक्ट्स भारतीय रेलवे को मेंटेनेंस, रिपेयर और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज मुहैया कराती है। ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंपनी एएमसी (Annual Maintenance Contract) और जरूरत पड़ने पर ऑन-कॉल रिपेयर सेवाएं देती है। इसके तहत ट्रेन के एलईडी इंटीरियर लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स, वायरिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट और बैटरी बैकअप जैसी चीजों की देखरेख की जाती है। कंपनी वंदे भारत ट्रेनों के लाइटिंग सिस्टम की मरम्मत और मेंटेनेंस, ओएचई मेंटेनेंस वाहनों (टावर वैगन), पावर कार इक्विपमेंट और एचवीएसी सिस्टम की सर्विसिंग जैसे काम भी करती है।
इसके अलावा धरा रेल प्रोजेक्ट्स सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमिशनिंग से जुड़े इलेक्ट्रिकल काम भी संभालती है। कोच ऑपरेशन और ट्रबलशूटिंग जैसी आउटसोर्स्ड सेवाएं भी इसके बिजनेस का हिस्सा हैं। कंपनी का ज्यादातर काम भारतीय रेलवे और रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जिससे इसे सरकारी प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट मिलता है। 31 अगस्त 2025 तक कंपनी में कुल 849 कर्मचारी काम कर रहे थे, जो इसके ऑपरेशनल स्केल को दिखाता है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार और हाई-स्पीड ट्रेनों पर बढ़ते फोकस के चलते कंपनी के लिए आगे भी मौके बने रह सकते हैं।