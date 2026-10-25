Dhanteras 2026: सोने की ज्वेलरी खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

मुख्य बातें

धनतेरस पर सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं? ज्वेलरी की दुकान पर कीमत और डिजाइन देखने के साथ उसकी शुद्धता की जांच करना भी बेहद जरूरी है। जी हां, क्योंकि सोने की कीमत ज्यादा होने के कारण छोटी-सी गड़बड़ी भी खरीदार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सिर्फ हॉलमार्क देखकर ज्वेलरी खरीद लेना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करना भी जरूरी है। भारत में धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान लोग सोने के गहने, सिक्के और बार खरीदते हैं। ऐसे में अगर आप इस साल सोना खरीदने जा रहे हैं, तो BIS हॉलमार्क, 6 अंकों वाले HUID कोड और ज्वेलरी की रसीद की जांच जरूर करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि गहने पर दी गई शुद्धता की जानकारी सही है या नहीं।

HUID कोड भी करें चेक

भारत में सोने की हॉलमार्किंग से जुड़ा प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के तहत होता है। हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता से जुड़ी जानकारी देता है, लेकिन नकली या गलत निशान लगाए जाने की आशंका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हॉलमार्क वाले सोने के गहने पर मौजूद HUID (Hallmark Unique Identification) कोड की जांच करना महत्वपूर्ण है। यह 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसमें अक्षर और नंबर दोनों शामिल हो सकते हैं। इस कोड की मदद से खरीदार BIS केयर ऐप के जरिए हॉलमार्क वाले गहने से जुड़ी जानकारी जांच सकते हैं। इससे गहने की शुद्धता, हॉलमार्किंग और संबंधित डिटेल्स का मिलान करने में मदद मिलती है।

BIS Care ऐप से ऐसे चेक करें सोने की शुद्धता

सोने की ज्वेलरी खरीदने से पहले HUID कोड की जांच करना आसान है। इसके लिए नीचे दिए गए तरीके अपनाएं।

स्टेप 1: गहने पर HUID कोड खोजें

ज्वेलरी पर BIS का निशान, शुद्धता का अंकन जैसे 22K या 18K और 6 अंकों वाला HUID कोड देखें। जरूरत पड़ने पर जौहरी से इसे दिखाने के लिए कहें।

स्टेप 2: BIS Care ऐप खोलें

अपने एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) या iPhone में एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) से आधिकारिक BIS Care ऐप डाउनलोड करें। ऐप का नाम और प्रकाशक चककर ही इसे इंस्टॉल करें।

स्टेप 3: वेरिफाई HUID विकल्प चुनें

ऐप में ‘Verify HUID’ विकल्प पर जाएं और गहने पर अंकित 6 अंकों का कोड बिल्कुल उसी तरह दर्ज करें।

स्टेप 4: स्क्रीन पर दिख रही जानकारी जांचें

ऐप में उपलब्ध शुद्धता, ज्वैलर्स के रजिस्टर्ड और हॉलमार्किंग केंद्र से जुड़े डिटेल्स देखें, जो जानकारी उपलब्ध हो, उसका गहने पर मौजूद निशानों से मिलान करें।

स्टेप 5: बिल और ज्वेलरी का मिलान करें

गहने की शुद्धता, वजन, कीमत और बिल पर लिखे डिटेल्स चेक करें। अगर ऐप में दिखाई गई जानकारी गहने या रसीद से मेल नहीं खाती, तो खरीदारी से पहले ज्वैलर्स से स्पष्टीकरण मांगें। ध्यान रखें कि HUID कोड की जांच हॉलमार्क से जुड़े रिकॉर्ड की पुष्टि करने में मदद करती है। अगर कोई जानकारी संदिग्ध हो या मेल न खाए, तो केवल ऐप के नतीजे के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय BIS से पुष्टि कराएं।

बिना हॉलमार्क वाले सोने की शुद्धता कैसे जांचें?

अगर आपके पास बिना हॉलमार्क वाला सोना है या आप उसकी शुद्धता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो BIS-मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centre यानी जांच एवं हॉलमार्किंग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। BIS की वेबसाइट के अनुसार, निर्धारित शुल्क देकर सोने की जांच कराई जा सकती है। इससे गहने की वास्तविक शुद्धता के बारे में जानकारी मिल सकती है।

अगर हॉलमार्क के मुकाबले सोना कम शुद्ध निकला तो क्या ?

अगर हॉलमार्क वाले गहने की जांच में उसकी शुद्धता, उस पर अंकित शुद्धता से कम पाई जाती है, तो BIS के नियमों के तहत ग्राहक मुआवजे का हकदार हो सकता है। BIS की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, मुआवजे की गणना गहने के वजन और शुद्धता में मिली कमी के मूल्य के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, जांच के लिए चुकाए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति भी लागू नियमों के अनुसार हो सकती है। ऐसी स्थिति में खरीदारी का बिल और जांच से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना उपयोगी होगा। शिकायत करने या मुआवजे की पात्रता जानने के लिए BIS के आधिकारिक नियम और प्रक्रिया देखें।

धनतेरस पर बढ़ सकती है सोने की खरीदारी

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, MCX पर सोने का वायदा भाव 29 जनवरी 2026 को दर्ज ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर से ₹38,600 से ज्यादा नीचे आ चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका में महंगाई को लेकर चिंताओं के बीच सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। कीमतों में गिरावट से कुछ बाजारों में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी है। दशहरे के दौरान भी कम कीमतों ने खरीदारी को सहारा दिया था। अब धनतेरस और दिवाली से पहले सोने की मांग में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, कीमतें आगे भी गिरेंगी या फिर बढ़ेंगी, यह निश्चित नहीं है। इसलिए खरीदारी करते समय सिर्फ सस्ते भाव पर नहीं, बल्कि शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और बिल पर भी ध्यान दें।

धनतेरस पर सोना खरीदने से पहले ये बातें रखें याद



गहने पर BIS हॉलमार्क और HUID कोड जांचें।

BIS Care ऐप में उपलब्ध जानकारी का मिलान करें।

22K, 18K या दूसरी शुद्धता के अंकन को समझें।

वजन, प्रति ग्राम कीमत, मेकिंग चार्ज और GST की डिटेल्स बिल में देखें।

रसीद और शुद्धता से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें।

जानकारी मेल न खाने पर खरीदारी रोककर ज्वैलर्स या BIS से पुष्टि करें।