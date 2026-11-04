धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, खरीदारी बढ़ने की उम्मीद

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Dhanteras 2026: सोने की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट का असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। ग्राहकों को उम्मीद है कि कम भाव पर सोना खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। ऐसे में इस बार धनतेरस पर सोने और चांदी के गहनों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। ज्वेलरी कारोबारियों का कहना है कि इस बार ग्राहक भारी गहनों के बजाय हल्के और कम वजन वाले ज्वेलरी खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा चांदी के गहनों और सिक्कों की मांग भी बढ़ रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले बिक्री की कुल वैल्यू 20 से 30 फीसदी तक बढ़ सकती है।

सोने के भाव गिरने से बढ़ा ग्राहकों का रुझान ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े के मुताबिक, सोने की कीमतों में आई गिरावट से इस बार धनतेरस पर खरीदारी बढ़ सकती है। इस साल धनतेरस 6 नवंबर को है। महीने की शुरुआत में त्योहार पड़ने और लोगों के पास सैलरी आने से भी खरीदारी को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि सोने की कीमतें ज्यादा होने के कारण ग्राहक अब हल्के वजन वाले गहने खरीदना पसंद कर रहे हैं। वहीं, चांदी की ज्वेलरी और सिक्कों की मांग में भी तेजी देखने को मिल रही है। राजेश रोकड़े का अनुमान है कि इस बार सोने की बिक्री की मात्रा पिछले साल के आसपास रह सकती है, लेकिन कीमतों के हिसाब से कुल कारोबार में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है।

1.42 लाख रुपये पर आया सोना सोने की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पिछले साल इसी समय सोने का भाव करीब 1.10 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, इस साल 29 मई को इसकी कीमत बढ़कर 1,62,900 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। इसके बाद कीमतों में गिरावट आई और 31 अक्टूबर को सोना करीब 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। हालांकि, बुधवार को पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले सोने की कीमत में 4,800 रुपये की तेजी आई और इसका भाव 1,46,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। जानकारों के मुताबिक, त्योहारों में बढ़ती मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों के कारण कीमतों में यह तेजी आई।

शादी की खरीदारी भी पहले शुरू कर सकते हैं लोग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत प्रमुख सचिन जैन का कहना है कि सोने की कीमतों में गिरावट से ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर मौका मिला है। जिन परिवारों में अगले तीन से छह महीनों में शादी होने वाली है, वे मौजूदा भाव को देखते हुए गहनों की खरीदारी पहले ही कर सकते हैं। उनके मुताबिक, इस बार सोने के भारी और महंगे गहनों के साथ-साथ सोने के सिक्कों और बार की मांग भी अच्छी रह सकती है। यानी ग्राहक सिर्फ गहनों के लिए ही नहीं, बल्कि निवेश के लिहाज से भी सोना खरीद सकते हैं।

हल्के गहनों और 18 कैरेट सोने की बढ़ेगी मांग GJC के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट से देशभर में ग्राहकों का रुझान बेहतर हुआ है। उद्योग को उम्मीद है कि इस त्योहारी सीजन में बिक्री की वैल्यू 15 से 20 फीसदी तक बढ़ सकती है, जबकि वजन के हिसाब से बिक्री पिछले साल के आसपास रह सकती है। उन्होंने बताया कि ग्राहक हल्के गहनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शादी के गहनों में भी 18 कैरेट सोने की मांग बढ़ रही है। वहीं, चांदी की बिक्री में वजन के हिसाब से करीब 10 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है।

ज्वेलरी कंपनियों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद सेन्को गोल्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुवंकर सेन के मुताबिक, कंपनी को इस त्योहारी सीजन में पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी से ज्यादा बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, कामा ज्वेलरी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉलिन शाह का कहना है कि सोने की कीमतें ज्यादा होने के कारण ग्राहक अब हल्के और हीरे जड़े गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

इस बार धनतेरस पर क्या खरीदेंगे ग्राहक