धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शानदार मौका! इन ज्वेलरी ब्रांड्स पर मिल रहे दिवाली ऑफर्स

मुख्य बातें

फेस्टिव सीजन में देश के बड़े ज्वेलरी ब्रांड ग्राहकों को लुभाने के लिए कई शानदार ऑफर लेकर आए हैं।

Dhanteras & Diwali 2026 Offer: धनतेरस और दिवाली के मौके पर अगर आप सोने या हीरे की ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। इस फेस्टिव सीजन में देश के बड़े ज्वेलरी ब्रांड ग्राहकों को लुभाने के लिए कई शानदार ऑफर लेकर आए हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जॉयलुक्कास, तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड मेकिंग चार्ज में छूट से लेकर पुराने सोने की एक्सचेंज पर जीरो कटौती तक का फायदा दे रहे हैं। कुछ कंपनियां डायमंड ज्वेलरी पर भी भारी डिस्काउंट दे रही हैं, तो कुछ ग्राहकों को सोने की कीमत बढ़ने के जोखिम से बचाने के लिए गोल्ड रेट प्रोटेक्शन की सुविधा दे रही हैं। हालांकि, हर कंपनी के ऑफर और उनकी शर्तें अलग-अलग हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस धनतेरस और दिवाली पर किस ज्वेलरी ब्रांड में आपको क्या फायदा मिल रहा है-

1. Malabar Gold & Diamonds के दिवाली ऑफर

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों को कई तरह के ऑफर दे रहा है। कंपनी गोल्ड, अनकट और जेमस्टोन ज्वेलरी पर वैल्यू एडिशन चार्ज में 30% तक की छूट दे रही है। इसके अलावा डायमंड की कीमत पर भी 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर 9 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा कंपनी ने 2 नवंबर से 8 नवंबर तक कुछ खास ऑफर भी पेश किए हैं।

गोल्ड रेट प्रोटेक्शन: ग्राहक सिर्फ 10% एडवांस देकर उस दिन के सोने के भाव पर अपनी ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। अगर बाद में सोने का भाव बढ़ जाता है, तो उन्हें बुकिंग वाले रेट पर सोना खरीदने का मौका मिलेगा। वहीं, अगर कीमत घट जाती है, तो कम हुए भाव का फायदा मिलेगा।

एडवांस बुकिंग पर सिल्वर कॉइन: धनतेरस के लिए ज्वेलरी की बुकिंग 10% एडवांस देकर की जा सकती है। इसके साथ ग्राहकों को फ्री चांदी का सिक्का भी मिलेगा।

पुराने सोने की एक्सचेंज: पुराने सोने को एक्सचेंज कराने पर कंपनी 0% कटौती का ऑफर दे रही है।

SBI कार्ड पर कैशबैक: SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 4,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है।

2. Joyalukkas के दिवाली ऑफर जॉयलुक्कास भी दिवाली के मौके पर ग्राहकों को बड़ा डिस्काउंट दे रहा है। कंपनी गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, जेमस्टोन और सिल्वर ज्वेलरी के साथ गोल्ड और सिल्वर बुलियन पर मेकिंग चार्ज में फ्लैट 50% की छूट दे रही है। इसके अलावा ग्राहकों को ये फायदे भी मिलेंगे-

10% एडवांस बुकिंग: ग्राहक 10% एडवांस देकर ज्वेलरी बुक कर सकते हैं और गोल्ड रेट प्रोटेक्शन का फायदा उठा सकते हैं।

पुराने सोने पर जीरो कटौती: पुराने सोने को एक्सचेंज कराने पर 0% कटौती का ऑफर है।

पुराने सोने को बेचने की सुविधा: ग्राहक किसी भी ज्वेलर से खरीदी गई पुरानी सोने की ज्वेलरी जॉयलुक्कास में बेच सकते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन प्रक्रिया के बाद तुरंत कैश मिल सकता है। कंपनी का यह ऑफर 9 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक भारत में उसकी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से की गई खरीदारी पर लागू है।

3. Tanishq के दिवाली ऑफर तनिष्क ने भी इस फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के लिए कई खास ऑफर पेश किए हैं। कंपनी का ऑफर 10 अक्टूबर से 8 नवंबर 2026 तक तनिष्क और मिया स्टोर्स के अलावा वेबसाइट और ऐप पर भी लागू है।

मेकिंग चार्ज में छूट: गोल्ड ज्वेलरी की चुनिंदा कैटेगरी पर मेकिंग चार्ज में हर ग्राम पर 301 रुपये की शगुन छूट दी जा रही है। इसमें प्लेन गोल्ड, मंगलसूत्र, कुंदन, पोल्की और स्टोन स्टडेड ज्वेलरी शामिल हैं।

डायमंड ज्वेलरी पर डिस्काउंट: चुनिंदा डायमंड और स्टडेड ज्वेलरी पर डायमंड की कीमत और मेकिंग चार्ज में मिलाकर 35% तक की छूट मिल सकती है। यह छूट खरीदारी की रकम के हिसाब से अलग-अलग होगी।

पुराने सोने की एक्सचेंज: 22 कैरेट और उससे कम शुद्धता वाले पात्र पुराने सोने पर 0% कटौती का ऑफर है। वहीं, 9 से 18 कैरेट के सोने पर 2% कटौती लागू होगी। यह ऑफर तमिलनाडु को छोड़कर देशभर में लागू है। गोल्ड कॉइन, चांदी के सामान, चांदी के सिक्के और खुले हीरे व स्टोन इस ऑफर में शामिल नहीं हैं।

गोल्ड रेट प्रोटेक्शन: ग्राहक 12 सितंबर से 10 नवंबर के बीच कम से कम 25% एडवांस देकर पात्र ज्वेलरी बुक कर सकते हैं। इसके तहत बुकिंग के दिन या बिलिंग के दिन, दोनों में से जो भी सोने का भाव कम होगा, उसी का फायदा मिलेगा। इसके लिए फाइनल बिलिंग 12 नवंबर तक पूरी करनी होगी।

4. Kalyan Jewellers के दिवाली ऑफर

कल्याण ज्वेलर्स भी दिवाली के मौके पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शानदार ऑफर दे रहा है। कंपनी गोल्ड ज्वेलरी के वैल्यू एडिशन चार्ज पर 40% तक की छूट दे रही है। इसके अलावा ग्राहकों को 50 करोड़ रुपये तक के इनाम जीतने का मौका भी दिया जा रहा है। वहीं, पुराने सोने को एक्सचेंज कराने पर कंपनी 0% कटौती का ऑफर दे रही है। यानी ग्राहक अपनी पुरानी सोने की ज्वेलरी देकर नई ज्वेलरी खरीदने पर इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं।