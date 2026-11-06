Dhanteras 2026: तनिष्क या मालाबार गोल्ड… कहां मिल रहा सस्ता सोना? चेक करें 22K-24K के ताजा रेट

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Gold Rate Today Dhanteras 6 Nov: धनतेरस के मौके पर देशभर में लोग सोना-चांदी खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम पहुंच रहे हैं। अगर आप भी इस धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खरीदारी से पहले तनिष्क (Tanishq) और मालाबार गोल्ड (Malabar Gold) के आज के रेट जरूर चेक कर लें। 6 नवंबर, शुक्रवार को दोनों कंपनियों ने सोने की नई कीमतें जारी की हैं। तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव घटकर ₹1,31,900 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को इसकी कीमत ₹1,34,350 थी। इस तरह एक दिन में सोना ₹2,450 सस्ता हुआ है। वहीं, मालाबार गोल्ड में 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,150 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,345 प्रति ग्राम दर्ज किया गया। बता दें कि तनिष्क और मालाबार गोल्ड दोनों ही देशभर में सोने का एक समान बेस रेट रखते हैं। यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में इन कंपनियों के शोरूम में सोने का बेस रेट एक जैसा रहता है।

Tanishq Gold Rate Today: 6 नवंबर को सोने का भाव तनिष्क की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,190 प्रति ग्राम रही। यानी 10 ग्राम सोने के लिए आपको ₹1,31,900 खर्च करने होंगे। इससे एक दिन पहले 5 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,435 प्रति ग्राम था। यानी एक दिन में कीमत ₹245 प्रति ग्राम कम हो गई। तनिष्क में पिछले 5 दिनों के 22 कैरेट सोने के भाव इस तरह रहे-

तारीख - 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति ग्राम) 6 नवंबर - ₹13,190

5 नवंबर - ₹13,435

4 नवंबर - ₹13,140

3 नवंबर - ₹12,850

2 नवंबर - ₹12,825

तनिष्क देशभर के अपने शोरूम में 22 और 18 कैरेट सोने के लिए एक समान रोजाना बेस रेट लागू करता है। इसलिए अलग-अलग शहरों में बेस गोल्ड प्राइस में बड़ा अंतर नहीं होता।

Malabar Gold Rate Today: 22K और 24K सोने की कीमत मालाबार गोल्ड में 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,150 प्रति ग्राम रहा। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,345 प्रति ग्राम दर्ज की गई। कंपनी 'वन इंडिया, वन गोल्ड रेट' पॉलिसी अपनाती है। इसका मतलब है कि देशभर में मालाबार गोल्ड के शोरूम में सोने का रोजाना बेस रेट एक जैसा रहता है। यानी अगर आप मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर या अहमदाबाद में मालाबार गोल्ड से सोना खरीदते हैं, तो बेस रेट एक ही रहेगा।

Tanishq vs Malabar Gold: किसके यहां सोना सस्ता? 6 नवंबर के रेट की तुलना करें तो तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,190 प्रति ग्राम है, जबकि मालाबार गोल्ड में यही भाव ₹13,150 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से मालाबार गोल्ड में 22 कैरेट सोना तनिष्क के मुकाबले ₹40 प्रति ग्राम सस्ता है। हालांकि, गहने खरीदते समय सिर्फ सोने का भाव देखना काफी नहीं है। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज और GST भी आपके बिल को प्रभावित करते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले दोनों कंपनियों के यहां फाइनल कीमत जरूर पता कर लें।