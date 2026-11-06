Dhanteras 2026: तनिष्क या मालाबार गोल्ड… कहां मिल रहा सस्ता सोना? चेक करें 22K-24K के ताजा रेट
मुख्य बातें
- Gold Rate Today Dhanteras 6 Nov: धनतेरस के मौके पर देशभर में लोग सोना-चांदी खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम पहुंच रहे हैं
- अगर आप भी इस धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खरीदारी से पहले तनिष्क (Tanishq) और मालाबार गोल्ड (Malabar Gold) के आज के रेट जरूर चेक कर लें
Gold Rate Today Dhanteras 6 Nov: धनतेरस के मौके पर देशभर में लोग सोना-चांदी खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम पहुंच रहे हैं। अगर आप भी इस धनतेरस पर सोने के गहने खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो खरीदारी से पहले तनिष्क (Tanishq) और मालाबार गोल्ड (Malabar Gold) के आज के रेट जरूर चेक कर लें। 6 नवंबर, शुक्रवार को दोनों कंपनियों ने सोने की नई कीमतें जारी की हैं। तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव घटकर ₹1,31,900 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को इसकी कीमत ₹1,34,350 थी। इस तरह एक दिन में सोना ₹2,450 सस्ता हुआ है। वहीं, मालाबार गोल्ड में 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,150 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने का भाव ₹14,345 प्रति ग्राम दर्ज किया गया। बता दें कि तनिष्क और मालाबार गोल्ड दोनों ही देशभर में सोने का एक समान बेस रेट रखते हैं। यानी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, नागपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों में इन कंपनियों के शोरूम में सोने का बेस रेट एक जैसा रहता है।
Tanishq Gold Rate Today: 6 नवंबर को सोने का भाव
तनिष्क की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,190 प्रति ग्राम रही। यानी 10 ग्राम सोने के लिए आपको ₹1,31,900 खर्च करने होंगे। इससे एक दिन पहले 5 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,435 प्रति ग्राम था। यानी एक दिन में कीमत ₹245 प्रति ग्राम कम हो गई। तनिष्क में पिछले 5 दिनों के 22 कैरेट सोने के भाव इस तरह रहे-
तारीख - 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति ग्राम)
6 नवंबर - ₹13,190
5 नवंबर - ₹13,435
4 नवंबर - ₹13,140
3 नवंबर - ₹12,850
2 नवंबर - ₹12,825
तनिष्क देशभर के अपने शोरूम में 22 और 18 कैरेट सोने के लिए एक समान रोजाना बेस रेट लागू करता है। इसलिए अलग-अलग शहरों में बेस गोल्ड प्राइस में बड़ा अंतर नहीं होता।
Malabar Gold Rate Today: 22K और 24K सोने की कीमत
मालाबार गोल्ड में 6 नवंबर को 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,150 प्रति ग्राम रहा। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत ₹14,345 प्रति ग्राम दर्ज की गई। कंपनी 'वन इंडिया, वन गोल्ड रेट' पॉलिसी अपनाती है। इसका मतलब है कि देशभर में मालाबार गोल्ड के शोरूम में सोने का रोजाना बेस रेट एक जैसा रहता है। यानी अगर आप मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर या अहमदाबाद में मालाबार गोल्ड से सोना खरीदते हैं, तो बेस रेट एक ही रहेगा।
Tanishq vs Malabar Gold: किसके यहां सोना सस्ता?
6 नवंबर के रेट की तुलना करें तो तनिष्क में 22 कैरेट सोने का भाव ₹13,190 प्रति ग्राम है, जबकि मालाबार गोल्ड में यही भाव ₹13,150 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से मालाबार गोल्ड में 22 कैरेट सोना तनिष्क के मुकाबले ₹40 प्रति ग्राम सस्ता है। हालांकि, गहने खरीदते समय सिर्फ सोने का भाव देखना काफी नहीं है। मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज और GST भी आपके बिल को प्रभावित करते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले दोनों कंपनियों के यहां फाइनल कीमत जरूर पता कर लें।
आज सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त
Drik Panchang के मुताबिक, दिल्ली में 6 नवंबर को धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू होकर 7 नवंबर की सुबह 6 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। वहीं, त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर को सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगी। बता दें कि अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में अंतर होने के कारण शुभ मुहूर्त भी बदल सकता है। इसलिए सोना खरीदने से पहले अपने शहर का मुहूर्त जरूर चेक कर लें।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें