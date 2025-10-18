धनतेरस 2026 में 1.50 लाख रुपये के पार जाएगा सोना? जानें एक्सपर्ट ओपिनियन

संक्षेप: Dhanteras 2025 gold Rates: अब धनतेरस के दिन अब सोना सिर्फ शुभ के प्रतीक के तौर पर नहीं खरीदे जाते हैं। निवेशक अब इसे एक रणनीतिक कदम के आधार पर भी देखते हैं। हाल के कई सालों में इस बार धनतेरस सबसे शानदार रिटर्न दिया है।

Dhanteras 2025 gold Rates: अब धनतेरस के दिन अब सोना सिर्फ शुभ के प्रतीक के तौर पर नहीं खरीदे जाते हैं। निवेशक अब इसे एक रणनीतिक कदम के आधार पर भी देखते हैं। हाल के कई सालों में इस बार धनतेरस सबसे शानदार रिटर्न दिया है। बीते 12 महीने के दौरान गोल्ड की कीमतों में 63 प्रतिशत की तेजी आई है। जिसके बाद इस बात की चर्चा तेजों पर शुरू हो गई है कि 10 ग्राम सोने का भाव 1.50 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा।

पिछले साल धनतेरस पर 10 ग्राम कोल्ड का भाव 78,840 रुपये पर था। जोकि इस शुक्रवार को 1.30 लाख रुपये के लेवल तक पहुंच गया था। इस तेजी के आगे निफ्टी50 की उछाल कई गुना पीछे है। इस समय गोल्ड की कीमतों में तेजी की दो वजहें हैं। एक तरफ जहां लोग त्योहारों और शादियों के सीजन की वजह से आभूषण खरीद रहे हैं। तो वहीं भारत सही कई देशों के सेंट्रल बैंक भी जमकर सोना खरीद रहे हैं।

क्या आगे जारी रहेगी तेजी? मौजूदा परिस्थितियों, सेंट्रल बैंकों के द्वारा हो रही खरीदारी, ग्लोबल टेंशन और अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों की कटौती की संभावना की वजह से गोल्ड की कीमतों में तेजी जारी रहेगी। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड की कीमतों में तेजी का सिलसिला अभी कुछ समय तक जारी रह सकता है।

Ventura का मानना है गोल्ड की अगली बुल रन धनतेरस 2025 से शुरू होगी। ब्रोकरेज हाउस 5000 डॉलर प्रति आउंस या 1.50 लाख रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर सोने का भाव 2026 में देख रहे हैं। यानी सोने का भाव 1.50 लाख रुपये के स्तर को अगले धनतेरस तक क्रॉस कर सकता है। लेकिन अगर बुल रन प्रभावित को यह दूर की कौड़ी भी साबित हो सकता है। गोल्ड की कीमतों में आई हालिया तेजी ने निवेशकों के मन में संशय भी बनाया है।