DGCA ने भेजा इंडिगो को नोटिस, 1700 पायलट्स के ट्रेनिंग में खामियों का है मामला
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। आरोप है कि कंपनी ने लगभग 1,700 पायलटों (कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर) को ऐसे सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग दिया, जो ‘गैर-प्रमाणित’ थे। एविएशन रेगुलेटरी डीजीसीए ने लगभग 1,700 पायलटों के 'सिम्युलेटर' प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। बता दें कि 'सिम्युलेटर' प्रशिक्षण में सीखने और कौशल विकास के लिए वास्तविक दुनिया की स्थितियों और कार्यों जैसा वातावरण कंप्यूटर की मदद से ‘ऑनलाइन’ तैयार किया जाता है।
क्या है डिटेल
सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि पिछले महीने एयरलाइन से मिले रिकॉर्ड और जवाबों की जांच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इंडिगो की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पाया कि लगभग 1,700 पायलटों के लिए श्रेणी सी या महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र प्रशिक्षण अयोग्य सिम्युलेटरों के साथ आयोजित किए गए। इनमें कमांड पायलट और प्रथम अधिकारी का प्रशिक्षण शामिल है।
14 दिन के भीतर देनी होगी सफाई
सूत्रों ने यह भी कहा कि नियामक ने पाया कि जिन सिम्युलेटरों पर लगभग 1,700 पायलटों ने अपना प्रशिक्षण लिया, वे कालीकट, लेह और काठमांडू जैसे कुछ हवाई अड्डों पर संचालन के लिए योग्य नहीं थे। DGCA के नियमों के अनुसार, इन एयरपोर्ट्स पर उड़ान भरने के लिए पायलटों को मान्यता प्राप्त सिम्युलेटर पर विशेष प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जांच में पाया गया कि इंडिगो ने दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित कई सिम्युलेटर का उपयोग किया, जो DGCA की स्वीकृति सूची में नहीं थे। अब DGCA ने नोटिस भेजा है कि इंडिगो 14 दिन में सफाई दे, वरना कार्रवाई होगी।