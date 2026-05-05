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1 शेयर का 2 हिस्सों में बंटवारा, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट इसी महीने

May 05, 2026 06:37 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Bonus share: Dev Labtech Venture के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। इस स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 

1 शेयर का 2 हिस्सों में बंटवारा, मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री, रिकॉर्ड डेट इसी महीने

Bonus share: देव लैबटेक वेंचर्स लिमिटेड ने अपने शेयरों को बांटने और बोनस शेयर देने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। आज कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3.89 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। जिसकी वजह से यह 114.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ है।

2 टुकड़ों में बंट रहा है कंपनी का शेयर (Dev Labtech Venture Stock Split)

10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को कंपनी दो हिस्सों में बांटने जा रही है। इसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। बता दें, शेयरों के बंटवारे के लिए 15 मई की तारीख रिकॉर्ड डेट तय की गई है।

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मिलेंगे 1 पर 1 शेयर फ्री (Dev Labtech Venture bonus share record date)

कंपनी ने बोनस शेयर का भी ऐलान किया है। Dev Labtech Venture Ltd ने कहा है कि 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 15 मई की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित कर दिया है। यह कंपनी पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। इससे पहले कंपनी के शेयरों का ना तो बंटवारा हुआ है। और ना ही डिविडेंड दिया है।

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शेयरों का प्रदर्शन 1 साल में कैसा रहा है? (Dev Labtech Venture share performance)

बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 2026 में कंपनी के शेयरों का भाव 45 प्रतिशत तक बढ़ा है। 1 साल से Dev Labtech Venture Ltd के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 76.82 प्रतिशत का फायदा हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 4.68 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 114.95 रुपये और 52 वीक लो लेवल 51.99 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 136 करोड़ रुपये का है।

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दो साल में कंपनी के शेयरों का भाव 9.24 प्रतिशत गिरा है। बता दें, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 116 प्रतिशत बढ़ा है।

कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कितनी? (Dev Labtech Venture shareholdings)

Dev Labtech Venture Ltd में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 56.69 प्रतिशत है। मार्च तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 43.31 प्रतिशत है। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं दिखा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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