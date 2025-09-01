Deutsche Bank puts India retail banking business up for sale how customers effects भारत से बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में यह दिग्गज बैंक! कारोबार बेचने की खबर, ग्राहकों पर पड़ेगा असर, Business Hindi News - Hindustan
भारत से बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी में यह दिग्गज बैंक! कारोबार बेचने की खबर, ग्राहकों पर पड़ेगा असर

भारत में इस बैंक का रिटेल कारोबार अभी 17 शाखाओं में फैला हुआ है। बैंक की योजना है कि इसे पूरी तरह बेच दिया जाए। इस प्रक्रिया को लेकर फिलहाल निजी तौर पर चर्चाएं चल रही हैं। बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:22 PM
Deutsche Bank News: जर्मनी की बड़ी वित्तीय संस्था ड्यूश बैंक (Deutsche Bank) अपने भारतीय रिटेल बैंकिंग कारोबार को बेचने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से बताया कि ड्यूश बैंक अपनी भारतीय खुदरा बैंकिंग परिसंपत्तियों की बिक्री की संभावना तलाश रहा है और इसके लिए देशी और विदेशी बैंकों से बोलियां आमंत्रित की हैं। यह कदम उन विदेशी बैंकों की कतार में है जो भारत में अपना निवेश घटाने पर विचार कर रहे हैं।

क्या है डिटेल

मार्च 2025 में ड्यूश बैंक के सीईओ क्रिश्चियन सेविंग ने ऐलान किया था कि रिटेल बैंकिंग बिजनेस में लगभग 2,000 कर्मचारियों की कटौती की जाएगी और बड़ी संख्या में शाखाएं भी बंद होंगी। बैंक का मानना है कि इस कदम से संचालन लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा।

भारत में कितना बड़ा है कारोबार

बता दें कि भारत में ड्यूश बैंक का रिटेल कारोबार अभी 17 शाखाओं में फैला हुआ है। बैंक की योजना है कि इसे पूरी तरह बेच दिया जाए। इस प्रक्रिया को लेकर फिलहाल निजी तौर पर चर्चाएं चल रही हैं। बैंक की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

अगर ड्यूश बैंक भारत में अपना रिटेल बैंकिंग कारोबार बेच देता है, तो ग्राहकों पर इन तरह के असर हो सकते हैं:

1. खाता और लोन का ट्रांसफर – जिन ग्राहकों के खाते, होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूश बैंक से जुड़े हैं, उन्हें नई कंपनी/बैंक के पास ट्रांसफर किया जा सकता है। ग्राहक को इसके बारे में आधिकारिक सूचना मिलेगी।

2. ब्रांच और सर्विस में बदलाव – फिलहाल बैंक की 17 शाखाएं हैं। अगर नई बैंक यह कारोबार खरीदती है, तो ब्रांच नेटवर्क और सर्विस पॉलिसी बदल सकती हैं।

3. ब्याज दर और चार्जेज – लोन पर ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस या अन्य चार्जेज नई बैंक की पॉलिसी के हिसाब से बदल सकते हैं। हालांकि, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना जरूरी होगा।

4. ग्राहक सुविधा – ग्राहकों के लिए नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या कार्ड सेवाओं में बदलाव हो सकता है। नए बैंक के साथ ट्रांजैक्शन अनुभव अलग हो सकता है।

यानी ड्यूश बैंक के मौजूदा ग्राहक नई बैंक के ग्राहक बन जाएंगे और उन्हें कुछ नई शर्तें व सुविधाएं मिल सकती हैं।

