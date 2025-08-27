ट्रंप टैरिफ से यूपी के 35000 करोड़ के कारोबार पर संकट, फिर भी हुनर-हौसले बरकरार

Trump Tariff: आज से ट्रंप का टैरिफ लागू होगा, इसके साथ ही यूपी के 35 हजार करोड़ के अमेरिकी निर्यात का ढांचा चरमराने की शुरुआत होगी। हालांकि, निर्यातक यूरोप के देशों में कारोबार बढ़ा कर इसकी भरपाई की कोशिश शुरू कर चुके हैं। किस तरह की कोशिश हो रही है, पढ़ें मुख्य संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट…

आज से ट्रंप का टैरिफ लागू होगा, इसके साथ ही यूपी के 35 हजार करोड़ के अमेरिकी निर्यात का ढांचा चरमराने की शुरुआत होगी। हालांकि, निर्यातक यूरोप के देशों में कारोबार बढ़ा कर इसकी भरपाई की कोशिश शुरू कर चुके हैं। कानपुर समेत यूपी के नजरिए से यह तगड़ा झटका है। लेदर, गारमेंट, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक समेत तमाम सेक्टरों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। निर्यातक चिंतित तो हैं, पर हुनर और जज्बे के बलबूते दुनिया में धाक जमाने का उत्साह कम नहीं है। वे कहते हैं कि कठिन दौर हैं पर इसका तोड़ जरूर निकालेंगे।

टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूपी चैप्टर के चेयरमैन बलराम नरूला ने कहा- ट्रंप का भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाना निराशाजनक है। ट्रंप के इस फैसले का असर यह होगा कि अमेरिका में भारतीय कारोबार खत्म हो जाएगा। इस फैसले से एक दर्जन इंडस्ट्री को बड़ी चुनौती से जूझना है।

चमड़ा निर्यात परिषद के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा, 88 अरब सालाना कारोबार वाले लेदर उद्योग के लिए संकट तो है पर हम जल्द नए बाजार खोज लेंगे। हमने इसकी शुरुआत भी कर दी है।

वहीं, यूपी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन नज्म हमराज कहते हैं कि फैसला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी कारोबारियों को भी नुकसान देगा। अमेरिका में भारतीय कपड़ों की अच्छी मांग है। इसकी भरपाई वहां भी करना कठिन है।

ट्रंप ने खुद की इकोनॉमी को भी संकट में धकेला चमड़ा निर्यात परिषद के रीजनल चेयरमैन असद इराकी कहते हैं कि ट्रंप ने खुद की इकोनॉमी को भी संकट में धकेल दिया है। सीएलई की बैठक में निर्णय लिया गया कि अफ्रीकन, यूरोपियन व साउथ अमेरिकी देशों में हम दायरा बढ़ाएंगे। आईएए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातक सुनील वैश्य कहते हैं कि ट्रंप का टैरिफ भारत के साथ अमेरिका को भी तगड़ी आर्थिक चोट देगा। अमेरिका की जितनी जरूरत भारत को है, उतना ही बड़ी जरूरत उसे भारत की है। बेहतर क्वालिटी वे कहां से लाएंगे।

तीन-चार माह निर्यातकों के लिए चुनौतीपूर्ण भारतीय निर्यात महासंघ (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि 50 फीसदी टैरिफ से कारोबारी ढांचा चरमरा जाएगा। यूपी व कानपुर के लिहाज से यह बेहद कठिन स्थिति है। 19 फीसदी कारोबार यूपी व 25 फीसदी कारोबार कानपुर का अमेरिका से होता आया है। तीन-चार माह बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। लेदर, इंजीनियरिंग समेत सभी सेक्टरों के लिए यह बड़ा झटका है।

टैरिफ से कहां कितना संकट 88 अरब वाले देश के लेदर कारोबार पर बड़ा संकट

35 हजार 545 करोड़ के यूपी के निर्यात को झटका

2 हजार 500 करोड़ का कानपुर से व्यापार भी फंसा

12 सौ करोड़ के लेदर उत्पाद कानपुर से भेजे जाते

40 साल पुराने व्यापारिक रिश्तों के खत्म होने का डर

अब आगे यह करना होगा अर्जेंटीना, ब्राजील समेत साउथ अमेरिका के 12 देशों में कारोबार बढ़ाना

मैक्सिको, स्वीडन, स्पेन, इजिप्ट में निर्यात बढ़ा, इसका भरपूर लाभ उठाना

ऑस्ट्रिया, बेल्जियम समेत 15 यूरोपियन देशों में डिमांड के हिसाब से कारोबार

लंबे समय से संपर्क में सूडान, केन्या समेत कई अफ्रीकन देशों में सक्रियता बढ़ाना

रूसी कारोबारियों की बढ़ती दिलचस्पी को अवसर के तौर पर करना होगा उपयोग

अमेरिकी कारोबार व बाजार पर असर क्रिसमस का जश्न भारतीय उत्पादों के बगैर मनाएंगे

भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता औरों की तुलना में बेहतर

चार दशक से भारतीय उत्पादों का अमेरिकी बाजार में प्रभाव

भारतीय लेदर, गारमेंट, इंजीनियरिंग उत्पादों की जबरदस्त डिमांड