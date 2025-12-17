Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़despite the ministry s objections to the demerger vedanta received the green light and its shares surged
नई ऊंचाई पर पहुंचे वेदांता के शेयर, कोटक ने दिया अब 650 रुपये का टारगेट

नई ऊंचाई पर पहुंचे वेदांता के शेयर, कोटक ने दिया अब 650 रुपये का टारगेट

संक्षेप:

वेदांता समूह ने 2023 में कंपनी को पांच अलग-अलग सूचीबद्ध इकाइयों में बांटने की योजना की घोषणा की थी। इनमें वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और एक पुनर्गठित वेदांता लिमिटेड शामिल होंगी।

Dec 17, 2025 02:04 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल के मालिकाना हक वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड में तेजी का तूफान जारी है। वेदांता के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान उछलकर 579.95 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल-टाइम हाई पर जा पहुंचे हैं। वेदांता लिमिटेड के शेयरों में लगातार 7 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। 7 ट्रेडिंग सेशंस में वेदांता के शेयर 13 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच ने कंपनी के विभाजन (डिमर्जर) की योजना को मंजूरी दे दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वेदांता की योजना क्या है?
वेदांता समूह ने साल 2023 में कंपनी को पांच अलग-अलग सूचीबद्ध इकाइयों में बांटने की योजना की घोषणा की थी। इनमें वेदांता एल्युमीनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील और एक पुनर्गठित वेदांता लिमिटेड शामिल होंगी। पुनर्गठित वेदांता लिमिटेड जिंक और सिल्वर का बिजनेस (हिंदुस्तान जिंक के जरिए) संभालेगी और नई टेक्नोलॉजी व वेंचर्स के लिए इनक्यूबेटर का काम करेगी। कंपनी का कहना है कि इस डिमर्जर का मकसद कंपनी के कर्ज को कम करना, स्वतंत्र बिजनेस बनाना और हितधारकों के लिए मूल्य पैदा करना है।

ये भी पढ़ें:मीशो के शेयर नए रिकॉर्ड लेवल पर, 3 दिन में 21% की उछाल, 220 रुपये का टार्गेट

क्या निवेशकों को मिलेगा फायदा?
नुवामा रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह डिमर्जर एल्युमिनियम, स्टील और पावर जैसी कंपनियों के वैल्यूएशन को बेहतर बनाकर मूल्य विमोचन (वैल्यू अनलॉकिंग) में मदद कर सकता है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया था कि डिमर्जर लागू होने पर कंपनी का फेयर वैल्यू 686 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 84 रुपये प्रति शेयर और बढ़ सकता है। फर्म ने अनुमान लगाया था कि दिसंबर में अनुकूल नतीजा निकलने पर वेदांता की डिमर्जर प्रक्रिया मार्च 2026 तक पूरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सोना-चांदी भाव: सिल्वर ₹8775 उछलकर 2 लाख के पार, ₹3 लाख पर पहुंचने की उम्मीद

कोटक ने वेदांता के शेयरों को दिया 650 रुपये का टारगेट
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बुधवार, 17 दिसंबर को वेदांता के शेयरों को 'एड' से अपग्रेड कर 'खरीदें' की रेटिंग दे दी है। कोटक ने वेदांता का प्राइस टारगेट पहले के 550 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये कर दिया है, जिसका मतलब मौजूदा स्तर से 14% की संभावित बढ़त है। कोटक के 'बुल केस' सिनेरियो में 10% अधिक EBITDA और 770 रुपये के प्राइस टारगेट का अनुमान है, जो मौजूदा स्तर से 34% की संभावित बढ़त दर्शाता है।

एनालिस्ट क्या सोचते हैं?
वेदांता पर 14 एनालिस्ट्स की नजर है, जिनमें से 10 ने 'खरीदें' और चार ने 'होल्ड' की सिफारिश की है। किसी भी एनालिस्ट ने वेदांता के शेयर पर 'बेचें' की सिफारिश नहीं की है। हालांकि, बुधवार को शेयर ने शुरुआती बढ़त छोड़ दी और 580 रुपये का नया उच्च स्तर बनाने के बाद वह 566 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Stocks Share Market Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।