मार्केट में गिरावट के बावजूद इस छोटे से शेयर को खरीदने के लिए क्यों मची है होड़?

संक्षेप:

Feb 05, 2026 01:57 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद आज छोटे से स्टॉक शांति एजुकेशन के शेयरों में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई। यह उछाल कंपनी के तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) के नतीजों की घोषणा से पहले आया है, जो अगले सप्ताह मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को जारी किए जाने हैं। मार्केट में गिरावट के बीच भी शांति एजुकेशन के शेयरों ने तेजी दिखाई। बीएसई पर शेयर की कीमत 169.95 रुपये प्रति शेयर से शुरू होकर दिन के भीतर 179 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर तक पहुंच गई।

बोर्ड बैठक का एजेंडा

इस बैठक में कंपनी के 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के अन ऑडिटेड वित्तीय नतीजों और सीमित समीक्षा रिपोर्ट को जांचने, मंजूरी देने और दर्ज करने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। साथ ही, चेयरमैन की अनुमति से बोर्ड किसी अन्य व्यावसायिक मामले पर भी विचार करेगा।

हालिया वित्तीय प्रदर्शन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 11.42 करोड़ रुपये का शुद्ध बिक्री राजस्व दर्ज किया। इस तिमाही में नेट प्रॉफिट 2.62 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही (2.70 करोड़ रुपये) से कम है। वित्त वर्ष 2025 में, नेट सेल रेवेन्यू में 220% की वृद्धि हुई और यह 58.99 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट में 93% की बढ़त दर्ज करते हुए यह 7.06 करोड़ रुपये हो गया। सितंबर 2025 तक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने अपनी हिस्सेदारी 21.85% बनाए रखी।

विस्तार और नई पहल

कंपनी ने 2026 की शुरुआत में अपनी वित्तीय और कॉर्पोरेट उपस्थिति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी यूनिफॉर्मवर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट सुविधा लेने हेतु 4.99 करोड़ रुपये का 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी किया है। इससे कंपनी को औपचारिक गारंटी जारी किए बिना ही लाभकारी स्वामित्व बनाए रखने और ऋणदाता को संरक्षण देने में मदद मिलेगी।

इसी क्रम में, कंपनी ने 12 जनवरी 2026 को 'शांति लर्निंग इनिशिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी स्थापित की है। इसे 1,00,000 रुपये के कैश पेमेंट पर अर्जित किया गया है और यह कदम देश भर में शैक्षणिक सेवाओं के विस्तार की कंपनी की रणनीति के अनुरूप है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

