Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

87% लुढ़कने के बावजूद यह शेयर बना मल्टीबैगर, 5 साल में 5220% का रिटर्न

Mar 18, 2026 11:44 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 87% नीचे आने के बाद उड़ान भर रहा है। लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो यह स्टॉक अब भी निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में इसने 102% और पिछले 5 वर्षों में चौंका देने वाला 5220% का रिटर्न दिया है।

87% लुढ़कने के बावजूद यह शेयर बना मल्टीबैगर, 5 साल में 5220% का रिटर्न

Multibagger Stock: एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर में बुधवार, 18 मार्च को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बाजार में व्यापक सकारात्मक रुख के बीच कंपनी का स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर पहुंचकर 55.83 रुपये पर पहुंच गया। यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिका-ईरान तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर पर फैसले का इंतजार कर रहे निवेशकों के चलते बाजार में यह तेजी दर्ज की गई।

52-वीक हाई से फिसला शेयर, लेकिन चौंकाने वाला है लॉन्ग टर्म रिटर्न

फिलहाल एलीटकॉन इंटरनेशनल के शेयर अपने 52-सप्ताह के हाई से करीब 87% नीचे आने के बाद फिर से उड़ान भर रहा है। मार्च 2025 में यह स्टॉक 27.66 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर भी पहुंचा था। पिछले एक महीने में इसमें 26% और तीन महीने में करीब 54% की गिरावट आई है। छह महीने की अवधि में भी यह 68% टूट चुका है। हालांकि, लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो यह स्टॉक अब भी निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में इसने 102% और पिछले 5 वर्षों में चौंका देने वाला 5220% का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:Live: शेयर मार्केट में तेजी बरकरार, सेंसेक्स 76700 और निफ्टी 23700 के पार

कंपनी ने उठाए ये बड़े कदम

हाल ही में एलीटकॉन इंटरनेशनल ने कई अहम फैसले लिए हैं। कंपनी ने डेलॉयट टौश टोमात्सु इंडिया एलएलपी को अपना रणनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है। इसका मकसद अपने ग्रुप की कंपनियों के मर्जर की प्रक्रिया का वैल्युएशन और स्ट्रक्चर तैयार करना है। कंपनी सनब्रिज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, लैंड्समिल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और गोल्डन क्रायो प्राइवेट लिमिटेड को एलीटकॉन में मर्ज करने का विचार कर रही है। इस मर्जर का उद्देश्य कारोबार को एकीकृत ढांचे के तहत लाना है, जिससे परिचालन स्तर बढ़े, दक्षता में सुधार हो और कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो।

ये भी पढ़ें:युद्ध के बीच सोना-चांदी हुए सस्ता, क्या यही है खरीदारी का सही मौका

विदेशी निवेशक ने खरीदी 8.58% हिस्सेदारी

इस महीने की शुरुआत में मॉरीशस की निवेशक मिनर्वा वेंचर्स ने एलीटकॉन इंटरनेशनल में 8.58% हिस्सेदारी (13.7 करोड़ शेयर) खरीदी है। यह इन्वेस्टमेंट वारंट और ओपन मार्केट में खरीदारी के जरिए किया गया। इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को नासिक में उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के दाम कई देशों में 72% तक उछले, क्या भारत में भी बढ़ेंगे

कैसे रहे तिमाही नतीजे

वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में कंपनी ने जबरदस्त फाइनेंशियल ग्रोथ दर्ज की है। पिछली तिमाही के मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री में 318% का उछाल आया और यह 2,192.09 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, इस दौरान नेट प्रॉफिट 63% बढ़कर 117.20 करोड़ रुपये रहा। सालाना आधार पर बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 548.76 करोड़ रुपये की बिक्री और 69.65 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Stocks Multibagger Stock Stock Market Update
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,