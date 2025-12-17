Hindustan Hindi News
डॉलर इंडेक्स कमजोर पर थरथर क्यों कांप रहा रुपया, क्या 100 तक जाएगा

डॉलर इंडेक्स कमजोर पर थरथर क्यों कांप रहा रुपया, क्या 100 तक जाएगा

संक्षेप:

Dollar Vs Rupee: डॉलर इंडेक्स 0.03% गिरकर 98.27 पर आ गया है। इस साल अब तक रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हो चुका है।वह दुनिया की 31 प्रमुख करेंसी में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। रुपये से ज्यादा गिरावट सिर्फ तुर्की की लीरा और अर्जेंटीना के पेसो में दर्ज की गई है।

Dec 17, 2025 05:40 am ISTDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 23 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 91.01 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई सफलता न मिलने और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई है।

रुपया पिछले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 90 से गिरकर 91 पर आ गया। यह पिछले पांच सत्र में ही डॉलर के मुकाबले एक प्रतिशत लुढ़का है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपये के इस महीने 92 के स्तर को पार करने का अनुमान है। अगर गिरावट की रफ्तार ऐसी ही रही तो यह 100 के लेवल को भी टच कर सकता है।

कारोबार के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले अपने पिछले बंद भाव से 36 पैसे टूटकर 91.14 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था लेकिन अंत में इसमें कुछ सुधार हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद भी स्थानीय मुद्रा में गिरावट को रोका नहीं जा सका।

इस साल छह फीसदी से ज्यादा गिरा है रुपया

छह प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.03% गिरकर 98.27 पर आ गया है। इस साल अब तक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 6% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। इससे वह दुनिया की 31 प्रमुख करेंसी में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। रुपये से ज्यादा गिरावट सिर्फ तुर्की की लीरा और अर्जेंटीना के पेसो में दर्ज की गई है। यह गिरावट ऐसे समय में हुई है, जब डॉलर इंडेक्स खुद 7% से ज्यादा कमजोर हुआ है।

10 सत्रों में 90 से 91 पर पहुंचा रुपया

05 सत्रों में एक फीसदी की गिरावट

06 फीसदी टूटा रुपया 2025 में अबतक

04 फीसदी की गिरावट हर साल 2017 से

90 प्रतिशत टूटा रुपया 2012 से अब तक

कब कितना टूटा रुपया

8.5 फीसदी 2018 में

2.3 फीसदी 2019 में

2.3 फीसदी 2020 में

1.7 फीसदी 2021 में

10.2 फीसदी 2022 में

06 फीसदी 2023 में

2.8 फीसदी 2024 में

सालाना औसतन चार फीसदी की कमजोरी

रुपये को एशिया की सबसे स्टेबल करेंसी माना जाता रहा है। इसकी बड़ी वजह आरबीआई का हस्तक्षेप रहा है। 2017 से रुपये में करीब चार फीसदी की औसत सालाना कमजोरी आई है। सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक, रुपये में इस साल आई 6.6 फीसदी की गिरावट साइक्लिकल नहीं है बल्कि यह एक दशक से ज्यादा ज्यादा समय से चले आ रहे दबाव का नतीजा है। 2012 से रुपये की कीमत 90 फीसदी से ज्यादा गिरी है। इस कमजोरी का असर रुपये को संभालने की आरबीआई की ताकत पर भी पड़ा है। अगले 12-14 महीनों में रुपया और 6-7 फीसदी गिर सकता है।

शेयरों से मिलने वाला रिटर्न भी घट सकता है

एनालिस्ट्स का मानना है कि रुपये में कमजोरी से शेयरों से रिटर्न घट सकता है। कुछ खास क्षेत्रों का आकर्षण बढ़ सकता है। रुपये में कमजोरी से जिन क्षेत्रों को फायदा होगा उनमें आईटी, फार्मा, वाहन और मेटल शामिल हैं। दूसरी तरफ बैंक, सरकारी कंपनियों, ऑयल एंड गैस कंपनियों, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है।

रुपये की गिरावट से निर्यात का संबंध

अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप के टैरिफ के बावजूद नवंबर में भारत का एक्‍सपोर्ट 19.37% बढ़ा है। यह बढ़कर 38.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस के चलते देश का व्यापार घाटा पांच महीने के निचले स्तर 24.53 अरब डॉलर पर आ गया।

रुपये की गिरावट और निर्यात के बीच सीधा और सकारात्मक संबंध होता है। जब रुपया अमेरिकी डॉलर जैसी अन्य मुद्राओं के मुकाबले गिरता है तो भारतीय सामान और सेवाएं विदेशी खरीदारों के लिए सस्ती हो जाती हैं।

रुपये की गिरावट से जुड़े अहम सवाल

1.प्रश्न : रुपया 91 के पार क्यों गया?

उत्तर: भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में अनिश्चितता, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक आर्थिक जोखिमों के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा।

2. प्रश्न : क्या डॉलर मजबूत होने से रुपया गिरा?

उत्तर: नहीं, इस बार डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, लेकिन घरेलू कारकों के कारण रुपया फिर भी गिरा।

3. प्रश्न : आम लोगों पर इसका क्या असर होगा?

उत्तर: आयात महंगा हो सकता है, जिससे ईंधन और कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं।

4. प्रश्न : किन सेक्टरों को फायदा होगा?

उत्तर: आईटी, फार्मा और निर्यात-आधारित कंपनियों को कमजोर रुपये से फायदा मिल सकता है।

5. प्रश्न : क्या आरबीआई हस्तक्षेप करेगा?

उत्तर: आरबीआई पहले भी बाजार में दखल देता रहा है। जरूरत पड़ने पर आगे भी हस्तक्षेप की संभावना है।

किसे नुकसान कैसे नुकसान

आम जनता -महंगाई, रोजमर्रा की चीजें महंगी

आयातक कंपनियां -लागत बढ़ी, मुनाफा घटा

बैंक -विदेशी कर्ज महंगा

सरकार -सब्सिडी और आयात खर्च बढ़ा

निवेशक -शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

छात्र/यात्री -विदेशी खर्च बढ़ा

