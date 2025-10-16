Hindustan Hindi News
₹204 करोड़ प्रॉफिट के बावजूद 9% टूट गया इस कंपनी का शेयर, क्या खरीदारी का है मौका

संक्षेप: KEI Industries Share Price: केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर में गुरुवार को 9% से अधिक की गिरावट आई, जबकि कंपनी ने सितंबर तिमाही में 31.3% की बढ़ोतरी के साथ अच्छे नतीजे दिए। शेयर एनएसई पर आज 4435 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 4,031.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया।

Thu, 16 Oct 2025 10:45 AM
₹204 करोड़ प्रॉफिट के बावजूद 9% टूट गया इस कंपनी का शेयर, क्या खरीदारी का है मौका

KEI Industries Share Price: केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर में गुरुवार को 9% से अधिक की गिरावट आई, जबकि कंपनी ने सितंबर तिमाही में 31.3% की बढ़ोतरी के साथ अच्छे नतीजे दिए। शेयर एनएसई पर आज 4435 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 4,031.90 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। सुबह साढ़े 10 बजे के करीब केईआई का शेयर 5.13% नीचे 4193.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 204 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के समान तिमाही के 155 करोड़ रुपये से बढ़ा है। ऑपरेशन से राजस्व 19.4% बढ़कर 2,726 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कंपनी के EBITDA (ब्याज, टैक्स, डीप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन से पहले कमाई) में भी 20% की बढ़ोतरी हुई है और EBITDA मार्जिन लगभग समान 9.9% पर बना हुआ है।

क्यों गिरा शेयर

हालांकि, बाजार में शेयर प्राइस पर दबाव बना हुआ है, क्योंकि निवेशक संभवतः प्लांट के ऑपरेशन में देरी और बाजार की बिकवाली की वजह से सतर्क हैं। प्लांट कमिशनिंग तीन महीने के लिए टल गया है और फेज 1 का रोलआउट अब नवंबर 2025 में होगा, जो सितंबर में हाने वाला था।

शेयर के लिए 3,950 रुपये का सपेार्ट लेवल और 4,400 रुपये के आसपास रुकावट मानी जा रही है। वर्तमान में बाजार में बिक्री के दबाव के कारण शेयर कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स

एंजेल वन के इक्विटी तकनीकी और डेरिवेटिव विश्लेषक राजेश भोसले के अनुसार, केईआई इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमतों में सुबह के सत्र में 9% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई है, हालांकि कीमतें सुबह के निचले स्तर 4,000 से बढ़कर 4,200 (खबर लिखे जाने के समय) पर पहुंच गई हैं। हालांकि, पिछले दो हफ्तों की बढ़त को कम करते हुए, शेयर का मोमेंटम मंदड़ियों के कब्जे में है।

मात्रा आधारित बिकवाली को देखते हुए, शेयर की कीमतें दबाव में रह सकती हैं। अक्टूबर में 3,950 के आसपास का निचला स्तर प्रमुख सपोर्ट है, जबकि 4,400 को तत्काल रेजिस्टेंट के रूप में देखा जा रहा है।

क्या आपको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए?

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बताया कि केईआई इंडस्ट्रीज ने एक और प्रभावशाली तिमाही दर्ज की, जिसमें राजस्व में 20%, EBITDA में 22% और PAT में 31% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि राजस्व और EBITDA हमारे पूर्वानुमानों के अनुरूप रहे, लेकिन अन्य आय में वृद्धि, संभवतः विदेशी मुद्रा लाभ के कारण, PAT हमारे अनुमान से 9% अधिक रहा।

सी एंड डब्ल्यू सेगमेंट में साल-दर-साल राजस्व में 23% की वृद्धि देखी गई, जिसमें ईबीआईटी मार्जिन साल-दर-साल 50 आधार अंकों और तिमाही-दर-तिमाही 20 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 10.9% पर पहुंच गया। निर्यात में साल-दर-साल 93% की वृद्धि हुई, जो कुल राजस्व का 22% था।

ब्रोकरेज ने कहा, "केबल्स के क्षेत्र में मजबूत अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी अच्छे आंकड़े दर्ज करेंगी। हमने इस शेयर को 4,450 रुपये के टार्गेट के साथ खरीदने की रेटिंग दी है। कवरेज क्षेत्र में केईआई हमारी पहली पसंद बना हुआ है।"

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

