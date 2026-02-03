Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Delphi World Money Ltd share going to split into 5 parts two stock will be given to bonus record date announced
1 पर 2 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी

1 पर 2 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी

संक्षेप:

Bonus Share: डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड (Delphi World Money Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान होना है।

Feb 03, 2026 11:49 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bonus Share: डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड (Delphi World Money Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान होना है। बता दें, कंपनी एक शेयर पर दो शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को दे रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कब है रिकॉर्ड डेट?

डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। बता दें, शेयरों के बंटवारे के लिए रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी तय की गई है।

ये भी पढ़ें:15 मिनट में ₹13 लाख करोड़ का फायदा, शेयर बाजार के लौटे अच्छे दिन

कंपनी ने कहा है कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर भी दिए जाएंगे। इन बोनस शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर होगी। डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी 14 फरवरी को एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगी।

शेयरों में तेजी

बीएसई में आज Delphi World Money Ltd के शेयर 227.85 रुपये के लेवल पर खुले हैं। 5 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक बीएसई में 228.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। कंपनी का 52 वीक हाई 265.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 100.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 368 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:2.50 लाख रुपये के पार फिर से पहुंची चांदी, सोने की कीमतों में भी उछाल

शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है कंपनी

पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक करीब 22 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 9.03 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 49 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bonus Bonus Share Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,