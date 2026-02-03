1 पर 2 शेयर बोनस, 5 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी

संक्षेप: Bonus Share: डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड (Delphi World Money Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान होना है।

Bonus Share: डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड (Delphi World Money Ltd) के शेयरों की कीमतों में आज 5 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस उछाल के पीछे की वजह बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान होना है। बता दें, कंपनी एक शेयर पर दो शेयर बोनस के तौर पर निवेशकों को दे रही है।

कब है रिकॉर्ड डेट? डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। बता दें, शेयरों के बंटवारे के लिए रिकॉर्ड डेट 14 फरवरी तय की गई है।

कंपनी ने कहा है कि 1 शेयर पर 2 शेयर बोनस के तौर पर भी दिए जाएंगे। इन बोनस शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर होगी। डेलफी वर्ल्ड मनी लिमिटेड ने पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने का फैसला किया है। बता दें, कंपनी 14 फरवरी को एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड करेगी।

शेयरों में तेजी बीएसई में आज Delphi World Money Ltd के शेयर 227.85 रुपये के लेवल पर खुले हैं। 5 प्रतिशत की तेजी के बाद यह स्टॉक बीएसई में 228.50 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। कंपनी का 52 वीक हाई 265.55 रुपये और 52 वीक लो लेवल 100.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 368 करोड़ रुपये का है।

शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है कंपनी पिछले तीन महीनों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक करीब 22 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 9.03 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में काफी अधिक है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को 49 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है।