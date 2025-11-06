Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Delhivery Ltd share price falls over 9 percent post Q2 results Should you buy sell or hold
मुनाफे से घाटे में आ गई यह कंपनी, अब शेयर बेचने की मची होड़, 9% टूटा भाव

मुनाफे से घाटे में आ गई यह कंपनी, अब शेयर बेचने की मची होड़, 9% टूटा भाव

संक्षेप: शेयरों में इस गिरावट के पीछे दिसंबर तिमाही के खराब नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में ₹50.49 करोड़ का कंसॉलिडेटेड घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने ₹10.20 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

Thu, 6 Nov 2025 12:29 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Delhivery Ltd Q2 Result: लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता डेल्हीवेरी लिमिटेड के सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। डेल्हीवेरी का शेयर शुक्रवार को 9% तक टूट गया और यह शेयर 443.35 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गया था। शेयरों में इस गिरावट के पीछे दिसंबर तिमाही के खराब नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में ₹50.49 करोड़ का कंसॉलिडेटेड घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने ₹10.20 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

कंपनी के अनुसार, कुल आय इस तिमाही में 14.81% बढ़कर ₹2,651.53 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष ₹2,309.33 करोड़ थी। हालांकि, नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर कंपनी घाटे में चली गई। स्टैंडअलोन आधार पर, (Ecom Express के इंटीग्रेशन कॉस्ट को छोड़कर) डेल्हीवेरी ने Q2 FY26 में ₹59 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹10 करोड़ की तुलना में कहीं अधिक है।

कारोबार और वॉल्यूम में उछाल

कंपनी की सर्विस से होने वाली आय (Ecom Express को छोड़कर) 16% बढ़कर ₹2,546 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले वर्ष Q2 FY25 में ₹2,190 करोड़ थी। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इस तिमाही में कंपनी के शिपमेंट वॉल्यूम 32% बढ़कर 246 मिलियन हो गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 185 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि Ecom Express अधिग्रहण से उसे अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी मजबूत करने में मदद मिली है। पार्ट ट्रकलोड (PTL) सेगमेंट में भी 12% की वृद्धि देखी गई। हालांकि, सप्लाई चेन सर्विसेज (SCS) से राजस्व घटकर ₹170 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹197 करोड़ था। ट्रकलोड रेवेन्यू भी घटकर ₹150 करोड़ रह गया, जबकि Q2 FY25 में यह ₹158 करोड़ था।

कंपनी के शेयरों पर ब्रोकरेज

टेक्निकल एनालिस्ट अंशुल जैन (Lakshmishree) के अनुसार, डेल्हीवेरी का स्टॉक अपने 91-सप्ताह लंबे बुलिश 'कप एंड हैंड' पैटर्न को बनाए रखने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, “शेयर अब ₹427.4 के पास स्थित महत्वपूर्ण लिक्विडिटी जोन की ओर बढ़ रहा है। यदि यह स्तर टूटता है, तो लॉन्ग पोजीशन में लिक्विडेशन शुरू हो सकता है। हालांकि, ₹427 के पास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, जहां से शेयर बाउंसबैक की संभावना है।”

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डेल्हीवेरी के एक्सप्रेस पार्सल वॉल्यूम 33% YoY बढ़े हैं और राजस्व में 24% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, यील्ड में 3% की गिरावट आई, जो कम अनुकूल प्रोडक्ट मिक्स के कारण हुई। ब्रोकरेज का मानना है कि शेयर की मौजूदा गिरावट 'खरीद का मौका' है, क्योंकि कंपनी का लॉन्ग-टर्म आउटलुक सकारात्मक है। इसलिए, ICICI Securities ने स्टॉक पर BUY रेटिंग बनाए रखी है। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डेल्हीवेरी की Q2 शिपमेंट्स का 5–6% हिस्सा ऐसा है जो राजस्व में Q3 FY26 में जोड़ा जाएगा। इससे ₹110 मिलियन (₹11 करोड़) की अतिरिक्त आय और ₹40 मिलियन (₹4 करोड़) का EBITDA मिलने की उम्मीद है। हालांकि, PTL सेगमेंट का प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा और राजस्व में केवल 15.2% की वृद्धि दर्ज की गई। फिर भी, प्रबंधन को FY26 में लगभग 20% वार्षिक वृद्धि हासिल करने का भरोसा है। डेल्हीवेरी ने कहा, 'हालांकि हमें Q3 में मजबूत रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए हमने अपने अनुमान समायोजित किए हैं।' ब्रोकरेज ने स्टॉक की रेटिंग 'ADD' कर दी है और सितंबर 2026 तक ₹530 का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।