मुनाफे से घाटे में आ गई यह कंपनी, अब शेयर बेचने की मची होड़, 9% टूटा भाव

Delhivery Ltd Q2 Result: लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता डेल्हीवेरी लिमिटेड के सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजे जारी होने के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। डेल्हीवेरी का शेयर शुक्रवार को 9% तक टूट गया और यह शेयर 443.35 रुपये के इंट्रा डे लो पर आ गया था। शेयरों में इस गिरावट के पीछे दिसंबर तिमाही के खराब नतीजे हैं। दरअसल, कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में ₹50.49 करोड़ का कंसॉलिडेटेड घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने ₹10.20 करोड़ का मुनाफा कमाया था।

क्या है डिटेल कंपनी के अनुसार, कुल आय इस तिमाही में 14.81% बढ़कर ₹2,651.53 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष ₹2,309.33 करोड़ थी। हालांकि, नेट प्रॉफिट के मोर्चे पर कंपनी घाटे में चली गई। स्टैंडअलोन आधार पर, (Ecom Express के इंटीग्रेशन कॉस्ट को छोड़कर) डेल्हीवेरी ने Q2 FY26 में ₹59 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹10 करोड़ की तुलना में कहीं अधिक है।

कारोबार और वॉल्यूम में उछाल कंपनी की सर्विस से होने वाली आय (Ecom Express को छोड़कर) 16% बढ़कर ₹2,546 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले वर्ष Q2 FY25 में ₹2,190 करोड़ थी। एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। इस तिमाही में कंपनी के शिपमेंट वॉल्यूम 32% बढ़कर 246 मिलियन हो गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 185 मिलियन था। कंपनी ने कहा कि Ecom Express अधिग्रहण से उसे अपने प्रमुख ग्राहकों के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी मजबूत करने में मदद मिली है। पार्ट ट्रकलोड (PTL) सेगमेंट में भी 12% की वृद्धि देखी गई। हालांकि, सप्लाई चेन सर्विसेज (SCS) से राजस्व घटकर ₹170 करोड़ रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹197 करोड़ था। ट्रकलोड रेवेन्यू भी घटकर ₹150 करोड़ रह गया, जबकि Q2 FY25 में यह ₹158 करोड़ था।

कंपनी के शेयरों पर ब्रोकरेज टेक्निकल एनालिस्ट अंशुल जैन (Lakshmishree) के अनुसार, डेल्हीवेरी का स्टॉक अपने 91-सप्ताह लंबे बुलिश 'कप एंड हैंड' पैटर्न को बनाए रखने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, “शेयर अब ₹427.4 के पास स्थित महत्वपूर्ण लिक्विडिटी जोन की ओर बढ़ रहा है। यदि यह स्तर टूटता है, तो लॉन्ग पोजीशन में लिक्विडेशन शुरू हो सकता है। हालांकि, ₹427 के पास मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, जहां से शेयर बाउंसबैक की संभावना है।”