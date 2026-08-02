हर महीने मिलेंगे 2,500 रुपये, 12 घंटे में 33,730 से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन; ये है पात्रता
मुख्य बातें
- दिल्ली लक्ष्मी योजना लॉन्च होते ही लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला
- पहले 12 घंटे में 33,730 से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया
- इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता मिलेगी
- आइए इसकी पात्रता के बारे में विस्तार से समझते हैं
दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना को महिलाओं का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना शुरू होने के महज 12 घंटे के भीतर 33,730 से अधिक महिलाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बना रही है।
सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो सबसे पहले इसकी पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है। आवेदन करने वाली महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य हो। परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला या उसके पति अथवा माता-पिता में से किसी एक का कम से कम 10 सालों से दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। आवेदक का दिल्ली का वोटर होन भी अनिवार्य है।
खपत 2,400 यूनिट से अधिक नहीं
योजना के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी गई हैं। पिछले 12 महीनों में परिवार की बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य सरकार में नौकरी नहीं करता हो और न ही किसी सरकारी पेंशन या अन्य आर्थिक सहायता का लाभ ले रहा हो। परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, महिला के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला भी नहीं होना चाहिए।
आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और संबंधित सांसद (MP) या विधायक (MLA) का समर्थन पत्र शामिल है। 10 साल के दिल्ली निवास के प्रमाण के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बिजली/गैस बिल दिया जा सकता है। उम्र के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी मान्य होंगे।
ऑनलाइन आवेदन करना भी बेहद आसान
ऑनलाइन आवेदन करना भी बेहद आसान है। सबसे पहले दिल्ली लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता जांचें। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, परिवार के सदस्यों का विवरण और बैंक खाते की जानकारी भरें। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, सांसद या विधायक का समर्थन पत्र संलग्न करें और अंत में आवेदन जमा कर उसकी रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप सभी पात्रता शर्तें पूरी करती हैं, तो जल्द आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर पढ़ लें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।