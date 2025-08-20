delay or rejection in epf claim know 5 reasons and ways to avoid it EPF क्लेम में देरी या रिजेक्शन? जानिए 5 वजहें और बचने के उपाय, Business Hindi News - Hindustan
EPFO भारत में कर्मचारियों की भविष्य की बचत और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। हालांकि, कई बार इसके क्लेम प्रोसेस में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्लेम का रिजेक्ट हो जाना या फिर उसमें देरी होना। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कारण जिनकी वजह से आपका EPF क्लेम रद्द हो सकता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:44 AM
EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत में कर्मचारियों की भविष्य की बचत और सुरक्षा का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। हालांकि, कई बार इसके क्लेम प्रोसेस में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्लेम का रिजेक्ट हो जाना या फिर उसमें देरी होना। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 कारण जिनकी वजह से आपका EPF क्लेम रद्द हो सकता है।

गलत जानकारी भरना

अगर आपने क्लेम फॉर्म में कोई भी जानकारी जैसे आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, या नौकरी से जुड़े डिटेल्स गलत भरे हैं, तो आपका क्लेम तुरंत रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतें।

EPF रिकॉर्ड से जानकारी न मिलना

कई बार आपके द्वारा दी गई जानकारी और EPFO के अपने रिकॉर्ड में मेल नहीं खाता। जैसे कि रिकॉर्ड में आपकी उम्र या नाम कुछ और है और आपने कुछ और भर दिया। इस अंतर के कारण भी क्लेम अटक जाता है।

वित्त निकालने का गलत कारण

EPF से पैसे निकालने के लिए कुछ खास नियम होते हैं, जैसे शादी, बीमारी, घर बनाना या रिटायरमेंट। अगर आपने जो कारण बताया है वह इन नियमों के अनुसार सही नहीं है, तो आपका क्लेम मंजूर नहीं होगा।

नियोक्ता का योगदान न देना

यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके नियोक्ता (एम्प्लॉयर) ने आपकी तरफ से EPF में जमा करवाने वाली रकम सही समय पर जमा नहीं करवाई है या फिर पूरी नहीं करवाई है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका नियोक्ता सही और समय पर योगदान दे।

UAN का लिंक न होना

आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आपकी पहचान है। यह जरूरी है कि यह नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है, तो EPFO आपका क्लेम स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए इन चीजों को लिंक करवाना सबसे पहला काम है।

