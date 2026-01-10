पहले दिन ही 80% भरा आईपीओ, ग्रे मार्केट दिखा रहा अभी से फायदा, दांव लगाने के दो मौके और

Hindustan Hindi News
Defrail Technologies IPO subscribed 80 percent GMP signals good listing
संक्षेप:

Defrail Technologies IPO: डिफ्रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ पर निवेशकों ने पहले दिन खूब पैसा खर्च किया। जिसकी वजह से यह एसएमई आईपीओ पहले दिन ही 0.80 प्रतिशत भर गया। कंपनी के आईपीओ का साइज 13.77 करोड़ रुपये का है।

Jan 10, 2026 08:54 am IST Tarun Pratap Singh
Defrail Technologies IPO: डिफ्रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ पर निवेशकों ने पहले दिन खूब पैसा खर्च किया। जिसकी वजह से यह एसएमई आईपीओ पहले दिन ही 0.80 प्रतिशत भर गया। कंपनी के आईपीओ का साइज 13.77 करोड़ रुपये का है। ग्रे मार्केट से भी इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आइए डीटेल्स में जानते हैं आईपीओ के विषय में ..

रिटेल कैटगरी में आईपीओ 1.22 गुना सब्सक्राइब किया गया है। वहीं, क्यूआईबी में 0.00 और एनआईआई में 0.88 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बता दें, 8 जनवरी को आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 3.84 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

क्या है प्राइस बैंड?

डिफ्रेल टेक्नोलॉजी आईपीओ का प्राइस बैंड 70 रुपये से 74 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी ने 1600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इंवेस्टमेंट अमाउंट 236800 रुपये हो गया है।

क्या है साइज?

कंपनी के आईपीओ का साइज 13.77 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए 19 लाख फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। बता दें, यह इश्यू पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर ही आधारित है। कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से आईपीओ में कोई भी शेयरों की बिकवाली नहीं की जा रही है।

कितना है जीएमपी?

इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 6 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 8.11 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। अगर यही स्थिति रही तो आईपीओ 80 रुपये पर शेयर बाजार में लिस्ट हो सकता है। बता दें, आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 6 रुपये ही रहा है। बीते तीन दिनों से कंपनी के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
