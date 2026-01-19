IPO ने बाजार में उतरते ही चौंकाया, पहले ही दिन शेयर खरीदने की मची लूट, 35% का तगड़ा फायदा

संक्षेप: लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी रही और यह ₹99.75 के अपर सर्किट तक पहुंच गया, यानी कुल मिलाकर निवेशकों को करीब 35% का फायदा मिला। खास बात यह रही कि जिस समय यह स्टॉक उड़ान भर रहा था।

Defrail Technologies SME IPO: डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज एसएमई आईपीओ ने कमजोर बाजार के माहौल के बावजूद शानदार शुरुआत कर सभी को चौंका दिया। सोमवार, 19 जनवरी को कंपनी के शेयर BSE SME प्लेटफॉर्म पर ₹95 पर लिस्ट हुए, जो इसके ₹74 के इश्यू प्राइस से करीब 28% ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद भी शेयर में तेजी जारी रही और यह ₹99.75 के अपर सर्किट तक पहुंच गया, यानी कुल मिलाकर निवेशकों को करीब 35% का फायदा मिला। खास बात यह रही कि जिस समय यह स्टॉक उड़ान भर रहा था, उसी दौरान सेंसेक्स करीब 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था।

क्या था जीएमपी डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज एसएमई की लिस्टिंग ने ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को भी पीछे छोड़ दिया। सोमवार सुबह GMP करीब 23% प्रीमियम का संकेत दे रहा था, लेकिन स्टॉक ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया। इससे साफ है कि निवेशकों का भरोसा कंपनी पर मजबूत रहा। SME सेगमेंट में अक्सर उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज की एंट्री ने दिखा दिया कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां बाजार के मूड को मात दे सकती हैं।

IPO के बारे में IPO डिटेल्स की बात करें तो यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू था, जिसमें 18.60 लाख शेयर जारी कर कंपनी ने ₹13.77 करोड़ जुटाए। इस IPO को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह कुल मिलाकर 106 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 101 गुना, जबकि NII कैटेगरी 161 गुना सब्सक्राइब हुई। IPO 9 जनवरी को खुला था और 13 जनवरी को बंद हुआ, जबकि 14 जनवरी को अलॉटमेंट फाइनल हुआ। मजबूत सब्सक्रिप्शन और शानदार लिस्टिंग ने डेफ्रेल टेक्नोलॉजीज की एंट्री ने को SME स्पेस का नया स्टार बना दिया है।