न्यू लेबर कोड में बदली परिवार की परिभाषा, सास-ससुर को भी मिलेगा ESI का लाभ

संक्षेप: नए श्रम कानून में परिवार की परिभाषा को और व्यापक कर दिया गया है। नई परिभाषा में अब सभी कर्मचारियों के नाना-नानी को शामिल किया गया है। महिला कर्मी अब अपने सास-ससुर को भी आश्रितों के रूप में शामिल किया गया है। पहले यह संभव नहीं था।

नई श्रम संहिता में सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएफ और कर्मचारी बीमा योजना का लाभ कर्मचारी पर आश्रित अन्य परिजनों जैसे नाना-नानी, सास-ससुर और अविवाहित भाई-बहनों को भी मिल सकेगा।

इसके लिए नए श्रम कानून में परिवार की परिभाषा को और व्यापक कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 में शामिल यह बदलाव इस उद्देश्य से किया गया है ताकि कर्मचारी के वास्तविक आश्रितों को सुरक्षा मिल सके। पहले केवल पति-पत्नी, बेटा-बेटी, माता-पिता और अविवाहित बेटी ही लाभ के दायरे में आते थे।

कई बार अदालतें भी इसके बाहर किसी को नामांकन देने पर रोक लगा देती थीं। इसके चलते कई बार परिवार के उन सदस्यों का लाभ नहीं मिलता था, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कर्मचारी पर निर्भर थे। नए प्रावधान इन सभी को लाभार्थी बनने का अधिकार देते हैं।

कौन-कौन शामिल होंगे नई परिभाषा में अब सभी कर्मचारियों के नाना-नानी को शामिल किया गया है। यही नहीं, कर्मचारी के ऐसे नाबालिग अविवाहित भाई या बहन, जो कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर हों, भी शामिल होंगे। महिला कर्मी अब अपने सास-ससुर को भी आश्रितों के रूप में शामिल किया गया है। पहले यह संभव नहीं था।

सबूत देने होंगे सदस्य केवल वही शामिल कर पाएंगे, जो वास्तव में उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हों। निर्भरता साबित करने के लिए दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। अगर कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति बदलती है, जैसे-अलगाव या तलाक तो सास-ससुर पर लाभ का दावा सामान्यतः समाप्त हो सकता है।

अब क्या बदला पहले सिर्फ पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता और अविवाहित बेटियां ही परिवार में गिने जाते थे। अब सभी कर्मचारियों के लिए दादा-दादी, नाना-नानी और आश्रित छोटा भाई या अविवाहित बहन को शामिल किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए सास-ससुर को भी जोड़ा गया है।