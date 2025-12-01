Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़definition of family has been changed in the new labor code mother in law and father in law will also get ESI benifits
न्यू लेबर कोड में बदली परिवार की परिभाषा, सास-ससुर को भी मिलेगा ESI का लाभ

न्यू लेबर कोड में बदली परिवार की परिभाषा, सास-ससुर को भी मिलेगा ESI का लाभ

संक्षेप:

नए श्रम कानून में परिवार की परिभाषा को और व्यापक कर दिया गया है। नई परिभाषा में अब सभी कर्मचारियों के नाना-नानी को शामिल किया गया है। महिला कर्मी अब अपने सास-ससुर को भी आश्रितों के रूप में शामिल किया गया है। पहले यह संभव नहीं था।

Mon, 1 Dec 2025 06:23 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

नई श्रम संहिता में सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे पीएफ और कर्मचारी बीमा योजना का लाभ कर्मचारी पर आश्रित अन्य परिजनों जैसे नाना-नानी, सास-ससुर और अविवाहित भाई-बहनों को भी मिल सकेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इसके लिए नए श्रम कानून में परिवार की परिभाषा को और व्यापक कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 में शामिल यह बदलाव इस उद्देश्य से किया गया है ताकि कर्मचारी के वास्तविक आश्रितों को सुरक्षा मिल सके। पहले केवल पति-पत्नी, बेटा-बेटी, माता-पिता और अविवाहित बेटी ही लाभ के दायरे में आते थे।

कई बार अदालतें भी इसके बाहर किसी को नामांकन देने पर रोक लगा देती थीं। इसके चलते कई बार परिवार के उन सदस्यों का लाभ नहीं मिलता था, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से कर्मचारी पर निर्भर थे। नए प्रावधान इन सभी को लाभार्थी बनने का अधिकार देते हैं।

कौन-कौन शामिल होंगे

नई परिभाषा में अब सभी कर्मचारियों के नाना-नानी को शामिल किया गया है। यही नहीं, कर्मचारी के ऐसे नाबालिग अविवाहित भाई या बहन, जो कर्मचारी पर पूरी तरह से निर्भर हों, भी शामिल होंगे। महिला कर्मी अब अपने सास-ससुर को भी आश्रितों के रूप में शामिल किया गया है। पहले यह संभव नहीं था।

सबूत देने होंगे

सदस्य केवल वही शामिल कर पाएंगे, जो वास्तव में उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हों। निर्भरता साबित करने के लिए दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। अगर कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति बदलती है, जैसे-अलगाव या तलाक तो सास-ससुर पर लाभ का दावा सामान्यतः समाप्त हो सकता है।

अब क्या बदला

पहले सिर्फ पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता और अविवाहित बेटियां ही परिवार में गिने जाते थे। अब सभी कर्मचारियों के लिए दादा-दादी, नाना-नानी और आश्रित छोटा भाई या अविवाहित बहन को शामिल किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए सास-ससुर को भी जोड़ा गया है।

यहां मिलेगा फायदा

यह नया नियम कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआईसी), पीएफ, ग्रेच्युटी और दुर्घटना मुआवजे जैसी सभी बड़ी सरकारी योजनाओं पर लागू होगा। चाहे कर्मचारी स्थायी हो या अनुबंध पर, सभी को यह लाभ मिलेगा। हालांकि कंपनी की अपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम या वेलनेस प्रोग्राम में यह अपने आप लागू नहीं होगा। उन योजनाओं में शामिल करना या न करना कंपनी की इच्छा पर निर्भर रहेगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।