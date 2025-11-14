Hindustan Hindi News
defense stocks rocket after receiving a massive order for missiles worth rs 2000 crore likely to surge 32 pc coming days
₹2000 करोड़ के मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर, डिफेंस शेयर बना रॉकेट, 32% उछाल की संभावना

संक्षेप: डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स के शेयर आज रॉकेट बन गए हैं। इसके पीछे कंपनी के सितंबर महीने की तिमाही के मजबूत वित्तीय नतीजे तो हैं ही, साथ में 2000 करोड़ रुपये के ऑर्डर भी हैं। शेयर का भाव आज 6.92% बढ़कर 1,622.90 रुपये प्रति शेयर हो गया। आज यह स्टॉक 1601 रुपये पर खुला और 1628.80 रुपये पर पहुंच गए।

Fri, 14 Nov 2025 10:33 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
ब्रोक्रेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारत डायनेमिक्स के शेयर में एक साल में 32% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उनका अनुमान है कि कंपनी की आमदनी, EBITDA और मुनाफा वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 के बीच क्रमशः 35%, 64% और 51% की सालाना दर से बढ़ेगा।

'खरीदें' की सलाह जारी

मोतीलाल ओसवाल नेअपनी 'खरीदें' की सिफारिश बरकरार रखी है और शेयर का लक्ष्य भाव बढ़ाकर 1,900 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया है। इसी तरह चॉइस ब्रोकिंग ने भी 'खरीदें' की सिफारिश जारी रखते हुए शेयर का लक्ष्य भाव 1,965 रुपये रखा है।

मजबूत प्रदर्शन के कारण

सप्लाई चेन में सुधार

सप्लाई चेन की दिक्कतें कम होने के बाद कंपनी ने अपने काम की रफ्तार तेज कर दी है, जिससे इसका तिमाही प्रदर्शन मजबूत हुआ है। हालाँकि, चल रहे प्रोजेक्ट्स के मिश्रण के कारण मुनाफे की दर (मार्जिन) अभी प्रभावित है।

मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने गुरुवार को 2,000 करोड़ रुपये के 'इनवार' एंटी-टैंक मिसाइलों के ऑर्डर हासिल होने की घोषणा की। इस आपातकालीन खरीद को कंपनी के लिए मजबूत विकास का आधार माना जा रहा है।

भरपूर ऑर्डर बुक

ब्रेक्रेज फर्मों का मानना है कि कंपनी के पास ऑर्डरों का भरपूर भंडार है और जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, मुनाफे की दर (मार्जिन) में भी सुधार होने की उम्मीद है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

