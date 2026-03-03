इजरायल-अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच डिफेंस शेयरों की दहाड़, 30% तक की उछाल
Defence Stocks: दक्षिण कोरियाई एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी लिगनेक्स1 के शेयरों में 30% का उछाल आया। हानवा एयरोस्पेस के शेयरों में 22% तक की उछाल आई, जबकि कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार को 7% से अधिक की वृद्धि हुई।
मीडिल ईस्ट अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच मंगलवार को दक्षिण कोरिया के डिफेंस शेयरों में तेज उछाल देखने को मिली है, जो अब अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। सोमवार को अवकाश के कारण दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार बंद थे। कोरिया की सबसे बड़ी डिफेंस निर्माता कंपनी हानवा एयरोस्पेस के शेयरों में 22% तक की उछाल आई, जबकि कोरिया एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंगलवार को 7% से अधिक की वृद्धि हुई।
लिगनेक्स1 के शेयरों में 30% का उछाल
सीएनबीसी टीवी-18 की खबर के मुताबिक दक्षिण कोरियाई एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी लिगनेक्स1 के शेयरों में 30% का उछाल आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल घटकों के निर्माण से जुड़ी कंपनियों विकटेक और फर्स्टेक के शेयरों में भी मंगलवार को 20% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। अन्य कंपनियों जैसे पूंगसान के शेयरों में 14% की वृद्धि हुई, जबकि K2 मुख्य युद्धक टैंक का निर्माण करने वाली हुंडई रोटेम के शेयरों में 18% का लाभ देखा गया।
दक्षिण कोरियाई डिफेंस सेक्टर मंगलवार को KOSPI सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो 2% से अधिक गिरावट में है और एशिया-प्रशांत सूचकांकों में नुकसान का नेतृत्व कर रहा है। देश 2030 तक वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा डिफेंस उद्योग बनने की आकांक्षा रखता है।
हाल ही में पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों से मिले ऑर्डर के कारण स्थानीय दक्षिण कोरियाई उद्योग का महत्व बढ़ा है। यूरोपीय देशों ने चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण डिफेंस खर्च में पहले ही काफी वृद्धि की घोषणा कर दी है।
वैश्विक स्तर पर डिफेंस शेयरों में तेज उछाल
मध्य पूर्व में युद्ध बढ़ने के साथ सोमवार को वैश्विक स्तर पर डिफेंस शेयरों में तेज उछाल देखा गया था। भारतीय शेयरों जैसे पारस डिफेंस और आइडियाफोर्ज में 6% से 7% के बीच तेजी आई, जबकि सोलर इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अन्य शेयरों में 2% से 4% का लाभ हुआ।
यूरोपीय Stoxx 600 सूचकांक में, जर्मनी की हेन्सोल्ट और ब्रिटेन की BAE सिस्टम्स सोमवार को सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज करने वाले शेयरों में रहीं, जिनमें से प्रत्येक में 5% से अधिक की वृद्धि हुई। वॉल स्ट्रीट पर, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन के शेयरों में रातोंरात 3% से 6% के बीच बढ़त दर्ज की गई।
